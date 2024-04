Maladie du cerf zombie : deux chasseurs pourraient en avoir été victimes

L'ESSENTIEL Des médecins ont identifié deux cas de chasseurs décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui pourraient être liés à la consommation de viande de cerfs infectés par la maladie débilitante chronique.

Si le lien n'a pas pu être prouvé, les chercheurs demandent des travaux supplémentaires pour vérifier la possibilité d'une transmission de la maladie de l'animal à l'Homme.

Surnommée la maladie du cerf zombie, cette pathologie à prions qui touche les cervidés, est similaire à celle de Creutzfeldt-Jakob.

Deux chasseurs américains, connus pour avoir régulièrement mangé du cerf, ont été emportés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Pour les chercheurs, ces troubles neurologiques fatals pourraient être liés à la consommation de viande infectée par "la maladie du cerf zombie", pathologie neurologique qui se répand parmi les cervidés depuis plusieurs mois.

Si ce lien est encore loin d'être confirmé, les médecins appellent dans leur article publié dans la revue Neurologie à plus de recherches sur la question.

Maladie du cerf zombie : une transmission chez des chasseurs ?

Les docteurs rapportent le cas d’un homme de 72 ans ayant consulté son médecin en 2022, car il souffrait de confusion et avait des accès d'agressivité inexpliqués. Malgré un traitement des symptômes qui comprenaient aussi des convulsions, son état s’est rapidement détérioré et il est décédé un mois après sa prise en charge.

Le diagnostic post-mortem a révélé qu’il avait développé une forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. En cherchant l’origine possible de sa pathologie, les médecins ont découvert que l’un de ses amis chasseurs, aussi consommateur de viande de chevreuil, était récemment décédé de la même pathologie neurologique.

“Les antécédents du patient, y compris un cas similaire dans son groupe social, suggèrent une possible nouvelle transmission animale à humaine de la maladie débilitante chronique”, avancent les auteurs.

Ils estiment ainsi que si la causalité n’est toujours pas prouvée, “cette grappe de cas souligne la nécessité d'une enquête plus approfondie sur les risques de la consommation de cerfs infectés par la maladie débilitante chronique et ses implications pour la santé publique”.

Maladie débilitante chronique : une pathologie neurologique fatale

Cette possible transmission entre un animal infecté et l'Homme inquiète grandement les scientifiques. D’autant plus qu’une hausse importante des cas est observée depuis plusieurs mois chez les cervidés. En novembre 2023, les CDC avaient enregistré des cas chez des cerfs, des wapitis et des orignaux en liberté dans au moins 31 États américains ainsi que dans trois provinces canadiennes. Un article paru dans The Conversation en janvier dernier, rapporte que plus 800 animaux malades ont été repérés dans le Wyoming. Il y a aussi eu des cas en Norvège, en Finlande et en Suède ou encore en Corée du Sud.

“Les rapports suggèrent qu'entre 7.000 et 15.000 animaux infectés par la maladie débilitante chronique ont été consommés chaque année par les humains en 2017, avec des projections indiquant une augmentation annuelle de 20 %”, est-il écrit dans The Conversation.

La maladie débilitante chronique qui touche les cervidés, entraîne chez les animaux une perte de poids drastique, des tremblements, des trébuchements, un manque de coordination, une apathie ou encore une production excessive de salive. La pathologie neurologique a une issue fatale dans 100 % des cas.