Les couples buvant de l’alcool ensemble vivraient plus longtemps

L'ESSENTIEL Les couples qui boivent de l’alcool ensemble ont tendance à vivre plus longtemps, d’après une nouvelle étude.

Cette tendance ne serait pas due à l’alcool en lui-même mais plutôt à l’épanouissement social.

L’étude a été publiée dans The Gerontologist.

Une nouvelle étude publiée dans The Gerontologist indique que les couples qui boivent de l’alcool ensemble ont tendance à vivre plus longtemps.

Il est important de noter dès à présent que ce résultat ne constitue pas une incitation à augmenter votre consommation d'alcool, qui est reconnue par de nombreuses études comme dangereuse pour la santé.

Alcool et longévité : 4.656 couples étudiés

L'étude s'est appuyée sur les données de la Health and Retirement Study, une enquête nationale représentative des adultes américains âgés de 50 ans et plus. Les chercheurs se sont spécifiquement concentrés sur les couples mariés ou cohabitant. L'échantillon comprenait 4.656 couples, soit 9.312 personnes qui avaient participé à au moins trois vagues de l'enquête entre 1996 et 2016.

Les scientifiques ont classé les participants en deux grandes catégories : les buveurs et les non-buveurs. Les chercheurs ont ensuite classé les couples en fonction de leurs comportements en matière de consommation d'alcool : "tous deux buvant", "tous deux s'abstenant", ou "discordants" si l'un buvait et l'autre non.

Pour évaluer l'impact de ces habitudes de consommation d’alcool sur la longévité, les scientifiques ont analysé les taux de survie des individus au sein de ces couples jusqu'en 2016. L'analyse a tenu compte de divers facteurs de confusion potentiels susceptibles d'influencer les résultats, tels que l'âge, le sexe, le statut socio-économique et les problèmes de santé sous-jacents.

Alcool : un taux de survie plus élevé chez les couples qui boivent ensemble

Les chercheurs ont constaté que les couples ayant des comportements de consommation d'alcool similaires - où les deux partenaires boivent ou s'abstiennent de boire - présentaient un taux de survie plus élevé que les couples dont les habitudes de consommation d'alcool étaient différentes. Il est intéressant de noter que cet effet était plus prononcé dans les couples où les deux partenaires buvaient que dans ceux où les deux s'abstenaient.

Les couples dans lesquels l'un des partenaires buvait et l'autre ne buvait pas présentaient les résultats les moins favorables en termes de survie. Cette tendance suggère qu'au-delà des effets physiologiques de l'alcool lui-même, la compatibilité des modes de vie et l'harmonie au sein de la relation pourraient influencer de manière significative les résultats en matière de santé. Par exemple, les couples qui boivent ensemble peuvent s'engager dans davantage d'activités communes et être ainsi plus satisfaits de leur relation, ce qui pourrait avoir un effet positif sur leur santé.