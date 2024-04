Les câlins sont bons pour la santé, même avec un inconnu ou un robot

L'ESSENTIEL Le contact physique, par les caresses ou les câlins, est bénéfique pour la santé physique et mentale.

Plus les contacts physiques sont fréquents, plus ils ont d’effets positifs sur la santé.

Les robots et les objets peuvent aussi apporter des bienfaits similaires.

L’être humain a besoin de contact physique pour aller bien. Des chercheurs néerlandais le montrent dans une étude parue dans la revue Nature Human Behavior. Cette équipe du Social Brain Lab, un groupe de recherche sur le cerveau de l’Institut pour les neurosciences des Pays-Bas, ont prouvé que les caresses et les câlins réduisent l’anxiété, la douleur et la dépression.

Quels sont les effets du toucher sur le bien-être ?

Ces spécialistes ont analysé les résultats de plus de 200 études pour comprendre les effets du toucher sur les individus. "L’un des points clés de notre recherche est d’utiliser ces études individuelles pour identifier le type de toucher qui fonctionne le mieux", souligne le professeur Keysers, directeur du Social Brain Lab. Ainsi, les résultats obtenus fournissent des informations sur les effets du toucher, qu’il soit réalisé par un proche, un inconnu et même un robot, sur la santé mentale et physique. "Ceux qui ont des problèmes de santé physique ou mentale (et donc ceux qui ont besoin de soutien) tirent encore plus de bénéfices du toucher que des adultes en bonne santé", estiment les auteurs de l’étude dans un communiqué.

Plus les câlins sont fréquents, plus ils sont efficaces

L’un des principaux enseignements de cette étude est que la fréquence des contacts physiques est l’élément le plus important. Plus les câlins, touchers et autres caresses sont fréquents plus leurs effets sont importants. "Un câlin rapide pourrait donc avoir encore plus d'impact qu'un massage s'il est réalisé plus fréquemment", présument les auteurs néerlandais. "La personne qui vous touche, la manière dont elle vous touche et la durée de ce toucher ne fait pas de différence en termes d’impact, observe l’équipe. Un massage prolongé par un thérapeute pourrait donc être tout aussi efficace qu'un câlin rapide offert par un ami."

Le contact doit-il être humain pour être bénéfique ?

Dans un second temps, les chercheurs néerlandais ont analysé de manière plus approfondie les effets du toucher selon sa nature. D’après leurs résultats, les objets ou les robots peuvent être tout aussi efficaces pour améliorer le bien-être physique. "Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d’améliorer leur bien-être, peut-être parce qu'ils se sentent seuls mais peut-être aussi parce qu'ils souffrent de problèmes cliniques, prévient Frédéric Michon, l’un des auteurs principaux de la recherche. Ces résultats indiquent qu'un robot tactile, ou même une couverture lestée ont le potentiel d'aider ces personnes." Leurs travaux montrent toutefois que les robots et les objets sont moins efficaces que l’humain en ce qui concerne les troubles de la santé mentale. Pour la dépression ou l’anxiété, le toucher par un humain semble plus pertinent. D’après Frédéric Michon, cela pourrait être lié à "l'importance d'une composante émotionnelle associée au toucher" dans ces cas précis.

"Nous espérons que nos résultats pourront orienter les recherches futures pour explorer des questions moins connues, annonce le chercheur. Cela comprend le toucher animal, mais aussi le toucher à travers les âges, et dans des contextes cliniques spécifiques comme chez les patients atteints de troubles du spectre autistique, une autre catégorie qui n'a pas été entièrement explorée."