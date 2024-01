Comment mettre en pratique le câlin papillon pour réduire le stress émotionnel ?

L'ESSENTIEL Le câlin papillon est une technique accessible à tous qui peut diminuer le stress émotionnel.

Elle a montré son efficacité, en particulier chez les enfants, en offrant un apaisement rapide des symptômes liés au stress post-traumatique et à l'anxiété intense.

Pour le pratiquer, il faut s'asseoir ou se tenir debout confortablement, croiser les bras sur la poitrine, les doigts positionnés sous la clavicule, les pouces formant le corps d'un papillon et l'extension des doigts simulant les ailes. Il faut ensuite tapoter alternativement chaque main sur la poitrine pendant environ 30 secondes.

Face au stress et à l'anxiété, différentes méthodes peuvent être utilisées. Parmi elles le câlin est une technique simple qui peut atténuer le stress émotionnel. Accessible à tous, il ne nécessite ni équipement spécial ni formation approfondie.

L'origine du câlin pour abaisser le stress émotionnel

Inspiré de la thérapie EMDR qui traite, entre autres, les psychotraumatismes, le câlin papillon est un câlin thérapeutique développé en 1997 par Lucina Artigas et Ignacio Jarero.

Utilisé initialement pour aider les survivants de l'ouragan Paulina au Mexique, cette technique a montré son efficacité, en particulier chez les enfants, en offrant un apaisement rapide des symptômes liés au stress post-traumatique et à l'anxiété intense.

Comment pratiquer le câlin thérapeutique ?

En plus de son efficacité, cette technique est à la portée de tous. Elle consiste simplement à s'asseoir ou à se tenir debout confortablement, à croiser les bras sur la poitrine, les doigts positionnés sous la clavicule et les pouces formant le corps d'un papillon. L'extension des doigts simule les ailes du papillon.

Il suffit ensuite de tapoter alternativement chaque main sur la poitrine pendant environ 30 secondes puis de faire une pause. La visualisation positive pendant l'exercice et la respiration profonde renforcent son effet sur l'harmonisation progressive des émotions.

Efficacité et application du câlin papillon

Son efficacité repose sur la stimulation bilatérale alternée positive, un concept clé de la thérapie EMDR, qui aide à évoquer et à renforcer des souvenirs positifs et apaisants. Cette forme de stimulation a montré des bénéfices significatifs, notamment dans la régulation émotionnelle et la relaxation.

En plus de son efficacité pour l'anxiété, il peut aussi être utile pour les troubles du sommeil, les crises de panique et les situations stressantes variées. Comme il ne nécessite pas de matériel et qu'il peut être appliqué partout, il est un outil de premier secours émotionnel précieux à appliquer sur soi ou à proposer aux autres dans des moments difficiles.

En savoir plus : "Se guérir du stress" de Derick Howell.