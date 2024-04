Voici pourquoi vous aimez écouter de la musique qui vous rend triste

L'ESSENTIEL Dans l’étude, 82 % des volontaires ont déclaré que la suppression de la tristesse diminuait le plaisir procuré par la chanson.

En écoutant une chanson qu’ils aimaient, les participants ont ressenti de la tristesse, mais ils ont apprécié le fait d’être émus.

Ainsi, le fait d’"être ému déclenche la tristesse et la tristesse déclenche l'émotion."

En écoutant certaines musiques, des personnes peuvent ressentir de la tristesse. Pourtant, elles continuent de les apprécier. "Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi", a signalé une chercheuse de l’université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie). Ainsi, elle a décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Plos One, afin de se pencher sur la question.

Musique : pour 82 % des participants, la tristesse procurait du plaisir

Pour les besoins des travaux, la scientifique a recruté 50 personnes, principalement des étudiants en musique. Ils ont choisi eux-mêmes un morceau évoquant la tristesse et qu'ils aimaient, allant des classiques de Ludwig van Beethoven aux chansons de Taylor Swift. Ensuite, il a été demandé aux participants d'imaginer que leur tristesse pouvait être "supprimée" en écoutant de la musique. "Nous savons que beaucoup de gens sont très doués lorsqu'il s'agit d'expériences de pensée, c'est donc une approche raisonnable à utiliser et, dans le pire des cas, elle ne devrait donner aucun résultat", a précisé Emery Schubert, qui a dirigé les recherches.

Dans l’ensemble, les volontaires ont déclaré avoir accompli la tâche avec succès. Après la suppression imaginaire de la tristesse, les jeunes adultes devaient indiquer s'ils appréciaient le morceau de musique différemment. Selon les résultats, 82 % d’entre eux ont déclaré que la suppression de la tristesse réduisait le plaisir procuré par la chanson. Ainsi, "la tristesse ressentie en écoutant de la musique pourrait en réalité être appréciée et augmenter le plaisir de l'écouter."

"Être ému déclenche la tristesse et la tristesse déclenche l'émotion"

L’étude a aussi fourni la preuve d’une "hypothèse d’effet direct", qui s’appuie sur le modèle d’émotion à plusieurs composantes, dans lequel une composante de l’émotion négative est vécue comme positive lors d’expériences musicales. D’après les auteurs, cela signifie que les personnes peuvent ressentir de la tristesse, mais qu'ils apprécient le fait d’être émus. "C’est un sentiment mêlé d'aspects positifs et négatifs. On pensait auparavant que lorsque les gens ressentaient de la tristesse en réponse à la musique qu'ils appréciaient, ils ressentaient réellement une émotion, mais les résultats de cette étude suggèrent qu'être ému et ressentir de la tristesse ont des significations qui se chevauchent. En d'autres termes, être ému déclenche la tristesse, et la tristesse déclenche l'émotion."