Notre façon de courir en dit sur notre personnalité

L'ESSENTIEL Une équipe de scientifiques français suggère que le style de course à pied qu’on adopte sans le vouloir serait intimement lié à notre type de personnalité.

Après avoir fait passer à 80 volontaires des tests physiques et comportementaux, les chercheurs ont constaté que ceux ayant les mêmes types de personnalité avaient tendance à avoir les mêmes styles de course.

Par exemple, les coureurs avec "une personnalité intuitive" seraient plus susceptibles "d'utiliser leurs jambes comme ressorts, ce qui les conduit à avoir un type de course considéré comme plus élastique", tandis que ceux avec "un type de personnalité sensoriel" auraient tendance "à se concentrer davantage sur la poussée vers l'avant".

Dites-nous comment vous courez, et nous vous dirons qui vous êtes ? Une équipe de scientifiques français, spécialistes de la biomécanique du corps humain, suggère que le style de course à pied qu’on adopte sans le vouloir serait intimement lié à notre type de personnalité. Ses travaux ont été publiés dans la revue PLOS ONE.

Le style de course à pied croisé avec le type de personnalité

"Certains courent en douceur, avec une apparente facilité, tandis que d’autres courent maladroitement, avec raideur, comme si la tâche leur était inconfortable, expliquent les chercheurs dans un communiqué. Si ces différences de styles semblent fondées en grande partie sur des attributs physiques – les athlètes auraient notamment un style plus naturel –, elles pourraient être également influencées par la personnalité du coureur."

Pour vérifier leur hypothèse, les scientifiques du Volodalen SportLab, un organisme de formation sur le mouvement et la motricité, ont mené une expérience sur 80 adultes en bonne santé. Les volontaires devaient courir une piste de 50 mètres à trois reprises, chaque fois en variant leur vitesse, le tout filmés par l’équipe scientifique. En parallèle, ils ont passé le fameux test des 16 personnalités baptisé MBTI (Myers Briggs Type Indicator), un outil utilisé par nombre de psychologues pour évaluer les caractères des patients. Pour rappel, les résultats du test classe une personne en fonction de quatre catégories : pensée-sentiment, détection-intuition, jugement-perception et extraversion-introversion.

Une personnalité intuitive, donc une foulée plus élastique

En comparant les styles de foulée capturés en vidéo et les catégorisations attribuées par le test MBTI, les chercheurs ont constaté que les participants "ayant certains types de personnalité avaient tendance à avoir les mêmes styles de course que ceux ayant des traits de personnalité similaires". Autrement dit, il peut "effectivement" exister un lien entre foulée et caractère.

Par exemple, ils ont remarqué que les coureurs avec "une personnalité intuitive" étaient plus susceptibles "d'utiliser leurs jambes comme ressorts, ce qui les conduit à avoir un type de course considéré comme plus élastique". Autre enseignement : les joggeurs ayant "un type de personnalité sensoriel" avaient tendance "à se concentrer davantage sur la poussée vers l'avant plutôt que sur la façon dont ils pourraient utiliser leur corps pour arriver à la ligne d'arrivée".