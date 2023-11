Votre régime alimentaire serait influencé par votre personnalité

L'ESSENTIEL Dans l’étude, les personnes végétariennes ou vegans étaient plus ouvertes d’esprits et agréables par rapport aux adultes omnivores.

Cela indique qu’elles sont plus curieuses, créatives et veulent tester de nouvelles expériences.

Aucun lien n’a été observé entre les autres traits de personnalité, tels que le névrosisme et l’extraversion, et les choix alimentaires.

Dans les pays occidentaux, de plus en plus de personnes se tournent vers les régimes végétariens et vegans. Plusieurs recherches se sont intéressées aux facteurs qui motivent les adultes à les adopter, en raison de leur potentiel d'impact positif sur la durabilité, les droits des animaux, la réduction des risques de zoonoses et la santé publique.

"Il y a eu récemment un certain nombre d'articles sur le lien la personnalité et ces régimes, mais cette littérature n'avait pas été résumée. La personnalité est particulièrement intéressante car elle a des implications sur un large éventail d’attitudes, de croyances et de comportements, et peut ainsi aider à organiser la littérature plus large sur les prédicteurs psychologiques des régimes végétariens et végétaliens", a déclaré, à PsyPost, Christopher J. Hopwood, professeur de psychologie à l’Université de Zurich (Suisse).

Un lien entre les traits de personnalité et les choix alimentaires ?

Dans une nouvelle étude, le chercheur et son équipe ont ainsi décidé d’analyser les résultats existants sur les différences de personnalité (l'ouverture, l'agréabilité, le névrosisme, l'extraversion) entre les personnes végétariennes et omnivores ainsi qu'entre adultes végétariens et vegans. Pour cela, ils ont passé en revue 15 cohortes portant sur 69.576 personnes provenant de plusieurs pays.

Selon les scientifiques, l’ouverture reflétait la curiosité, la créativité et la volonté d'accepter de nouvelles expériences. L'extraversion concernait la sociabilité, l'affirmation de soi et la préférence pour l'interaction sociale. L'agréabilité englobait la gentillesse, la coopération et l'empathie. Le névrosisme est lié à la stabilité émotionnelle, à l'anxiété et à la susceptibilité aux émotions négatives.

L’ouverture et l’agréabilité, les "traits prédictifs des régimes végétariens et végétaliens"

Selon les résultats, publiés dans la revue Appetite, les participants végétariens ou vegans étaient plus ouverts et agréables par rapport aux volontaires omnivores. Parmi les végétariens et les vegans, la seule différence significative dans les traits de personnalité était liée à l'ouverture d'esprit, les vegans obtenant des scores plus élevés que les végétariens.

Les auteurs n’ont pas trouvé d’associations cohérentes entre d’autres traits de personnalité, tels que le névrosisme et l’extraversion, et les choix alimentaires, ce qui suggère que l’ouverture et l’agréabilité étaient les principaux "traits prédictifs importants des régimes végétariens et végétaliens."