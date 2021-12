Écouter Beyonce pendant votre jogging vous fera courir plus vite

L'ESSENTIEL Pour les adultes, il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'activité physique au moins 5 jours par semaine.

Cela permet de diminuer les risques de surpoids, d’hypertension artérielle, de maladies cardio-vasculaires et de chutes.

Une nouvelle étude conduite par l'entreprise multinationale britannique de vêtements Pour Moi a établi que l’on court plus ou moins vite en fonction de la musique qu’on écoute. Pour ce faire, "soixante durées de footing de trente coureurs et les différentes vitesses de ces derniers à l'écoute de certaines musiques sur un kilomètre ont été évaluées et comparées", explique le site Slate.fr.

Drake ralentit les coureurs

A l’arrivée, ce sont les artistes Harry Styles, Britney Spears et Beyonce qui ont le plus boosté les performances des sportifs. Queen B permettait notamment de gagner en moyenne trente-trois secondes par kilomètre aux coureurs, qui mettaient ainsi deux minutes et quarante-cinq secondes de moins pour parcourir cinq kilomètres grâce à femme de Jay-Z.

En revanche, écouter Drake n’est pas conseillé si l’on veut battre son record personnel. L'entreprise Pour Moi a découvert que ses chansons ajoutaient vingt-et-une secondes par kilomètre au temps de course des participants, ce qui équivaut à une minute et quarante-cinq secondes de plus sur une distance d'environ cinq kilomètres. Idem concernant BTS, Doja Cat, Nicki Minaj et Katy Perry.

Ne pas écouter la musique trop fort

Attention cependant à ne pas abîmer définitivement vos oreilles en mettant la musique trop fort. Même lorsqu’on court, il est vivement conseillé de ne pas dépasser le niveau indiqué par le téléphone, ni de monter le son quand on traverse une zone bruyante.