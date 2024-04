Allergie aux pollens : les deux tiers de la France dans le rouge

L'ESSENTIEL Les pollens sont de sortie en ce début avril à la faveur d'un temps printanier, notamment ceux de bouleau.

De nombreux départements au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble sont classés en risque élevé d'allergie.

Plusieurs bons gestes permettent de réduire les risques allergiques.

Selon la mise à jour du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) du 2 avril 2024, les deux tiers des départements français sont classés en alerte allergie pollens rouge.

"Le temps printanier de ces prochains jours favorisera l'émission et la dispersion des pollens de bouleau, graminées, platane, chêne, frêne, saule, peuplier", avertit le réseau.

Allergie : les pollens sont dans l’air en ce début avril

Comme l’avait annoncé le RNSA, de nombreux départements au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble font face à des risques élevés d’allergies saisonnières en ce début avril. Le principal responsable est le pollen de bouleau.

Pour les allergiques, la vigilance est tout autant de mise dans les autres régions. Les deux tiers de la France sont classés en "alerte rouge" le temps printanier de ces prochains jours favorisant l’émission et la dispersion de plusieurs pollens.

"Dans le Sud-Est, le mélange des pollens de Cupressacées (cyprès…), chêne, platane et pariétaires (urticacées) donnera un risque d'allergie élevé dans plusieurs départements", explique le RNSA dans sa mise à jour du 2 avril.

Il sera plus facile de respirer sur la façade ouest où le risque d'allergie est seulement estimé de niveau faible à moyen en raison des pollens de graminées. L’association de surveillance de la qualité de l’air prévient que "les pollens de frêne et de platane se répandent sur tout le territoire avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen pour les platanes et de niveau faible à élevé pour les frênes".

Les allergiques doivent rester vigilants face aux pollens présents dans l'air en ce début avril. Le temps printanier de ces prochains jours favorisera l'émission et la dispersion des #pollens de bouleau, graminées, platane, chêne, frêne, saule, peuplier... https://t.co/VfgV86gf94 pic.twitter.com/wXUllTxBBT — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 2, 2024

Allergie aux pollens : les bons gestes à adopter

Les personnes allergiques aux pollens peuvent adopter plusieurs habitudes qui aident à réduire les risques de crises et à faciliter leur respiration. Pendant la période pollinique, il est conseillé de :