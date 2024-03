Allergies : les pollens «se répandent comme les œufs de Pâques» en France

L'ESSENTIEL Les pollens se répandent sur toute la France, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Les pollens de bouleau sont responsables du risque d'allergie classé “moyen à élevé dans de nombreux départements”.

Néanmoins, les averses prévues en ce week-end de Pâques vont disperser les pollens et offrir un peu de répit aux personnes allergiques.

Qui dit week-end de Pâques, dit chasse aux œufs… Mais les personnes les plus sensibles aux allergies devront rester prudentes en extérieur car, selon la carte du Risque d'Allergie aux Pollens, mise à jour le 29 mars sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), les pollens se répandent "comme les oeufs de Pâques sur une bonne partie de la France".

Les pollens de bouleau dans de nombreux départements

Ce sont notamment les pollens de bouleau, un type d’arbre dont le pollens est très allergisant, qui seront responsables du risque d'allergie classé “moyen à élevé dans de nombreux départements”. Dans le détail, le risque en raison des pollens de bouleau est élevé dans le Grand Est, en Ile-de-France, dans le centre du pays et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le risque est aussi élevé autour de la Méditerranée à cause d’un mélange de différents pollens : cupressacées (cyprès...), chêne, platane et pariétaires (urticacées). Les pollens de cyprès sont aussi très présents dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

“Les platanes commencent à toucher tout le pays, explique Samuel Monnier, Ingénieur Communication au RNSA, dans une vidéo. Les platanes sont entrés en floraison. Alors le souci du platane, ce n’est pas uniquement le pollen, c’est aussi les bourres qui contiennent des micro aiguilles (...) qui entrent dans les voies respiratoires, dans la gorge, et qui peuvent nous faire tousser. C’est un phénomène mécanique et non pas allergique, mais qui peut aussi fortement gêner tout à chacun.”

Un répit pour les personnes allergiques en ce week-end de Pâques ?

Les pollens de graminées, sur la façade Ouest, ou de frêne sont aussi présents dans beaucoup de départements. Face à cela, les personnes allergiques doivent “bien suivre leur traitement” et “limiter leur exposition”, recommande Samuel Monnier.

Bonne nouvelle néanmoins, pour ce week-end de Pâques : il y aura beaucoup d’averses en France, ce qui permettra la dispersion des pollens dans l’air… “Dès le 2-3 avril, les concentrations seront très fortes au nord d’une ligne Bordeaux-Grenoble”, assure Samuel Monnier.