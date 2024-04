La santé cardiaque décline rapidement après la ménopause

L'ESSENTIEL Une étude montre que les femmes rattrapent rapidement les hommes en termes de risque cardiovasculaire après la ménopause.

Ce phénomène serait lié à la baisse des œstrogènes que les femmes subissent pendant cette période, selon les chercheurs.

Ils ajoutent que leur étude met en lumière l'importance de reconnaître et de traiter les signes avant-coureurs du risque de maladie cardiaque chez les femmes ménopausées.

Si les femmes affichent moins de risques cardiovasculaires que les hommes pendant leurs années fertiles, elles les rattrapent ensuite rapidement après la ménopause, selon une nouvelle étude. Ces travaux, qui seront présentés lors du congrès annuel de l’American College of Cardiology organisé à Atlanta du 6 au 8 avril 2024, soulignent l'importance de connaître et de traiter les signes avant-coureurs de maladie cardiaque chez les patientes.

Cœur : une accumulation de plaques plus rapide après la ménopause

Les scientifiques du Harbor-UCLA Medical Center ont analysé les données de 579 femmes ménopausées qui prenaient des statines pour contrôler leur taux de cholestérol. Leur score CAC (évaluation chiffrée de l’étendue des dépôts athéromateux calcifiés observés au niveau des parois des artères du cœur) avait été mesuré deux fois à au moins un an d'intervalle. Si ce dernier était plus élevé, il indiquait un risque plus important de crise cardiaque ou d'autres événements cardiaques.

Les participantes n’avaient pas de trouble au cœur au moment de la première analyse. "Pour comparer les changements de score CAC chez les hommes et les femmes, chaque participante a été jumelée à un homme présentant un profil similaire en termes d'âge, de race, d'utilisation de statines, de tension artérielle et de diabète", précisent les auteurs dans un communiqué.

Entre les deux examens, les patientes avec un CAC de base compris entre 1 et 99 ont vu leur CAC augmenter d'une médiane de huit points, soit le double de leurs homologues masculins (4 points). De même, les femmes avec un CAC de base compris entre 100 et 399 ont affiché un score en hausse de 31 points. Pour les hommes de ce groupe, la progression était de 16 seulement. Il n’y avait pas de différence significative entre les sexes pour ceux dont le CAC de base était de 400 ou plus.

"Les résultats suggèrent que l’accumulation de plaques est accélérée chez les femmes ménopausées par rapport aux hommes. Ce qui indique que de nombreuses femmes connaissent une forte augmentation du risque de problèmes cardiaques", indique le communiqué.

Santé cardiaque et ménopause : une meilleure prise en compte des risques

Dr Ella Ishaaya, auteure principale de l'étude, avance que ce déclin de la santé cardiaque des femmes ménopausées est lié à la baisse des œstrogènes enregistrée à cette époque de la vie. "Après la ménopause, les femmes ont beaucoup moins d'œstrogènes et adoptent un profil plus riche en testostérone, explique l’experte. Cela affecte la façon dont votre corps stocke les graisses, l’endroit où il les stocke et la façon dont il les transforme. Cela impacte même la façon dont votre sang coagule. Et tous ces [changements] augmentent votre risque de développer une maladie cardiaque."

La spécialiste déplore que la gent féminine ainsi que de nombreux professionnels de santé méconnaissent ce phénomène. "Les femmes ne sont pas suffisamment dépistées et sous-traitées, en particulier les femmes ménopausées, qui sont confrontées à une multitude de nouveaux facteurs de risque dont beaucoup ne sont pas conscients. Cette étude sensibilise à ce que sont ces facteurs de risque et ouvre la porte à l’importance d’un dépistage accru du calcium dans les artères coronaires [des femmes]."