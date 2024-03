L’heure d’été peut impacter votre santé cardiaque, alerte l’American Heart Association

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont remarqué une augmentation de 24 % des crises cardiaques le lundi suivant le passage à l'heure d'été.

Dans une autre étude, ils ont découvert que le taux global d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques était 8 % plus élevé au cours des deux premiers jours suivant le passage à l’heure d’été.

Pour réduire les risques cardiovasculaires, l'AHA préconise de préserver un sommeil de qualité et d'éviter de consommer plus de café pour compenser la fatigue.

En cette fin du mois de mars, dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons ajouté une heure aux horloges, nous faisant potentiellement perdre une heure de sommeil, pour la promesse de journées d’été plus longues. Mais cela est-il sans conséquences pour notre santé ? Certainement pas, affirme l’American Heart Association (AHA). Dans un communiqué daté du 1er mars, l’organisme américain à but non lucratif qui œuvre à lutter contre les maladies cardiovasculaires, cite de nombreuses recherches scientifiques indiquant comment le changement d’heure au printemps peut avoir un impact négatif sur la santé cardiaque et cérébrale.

Une hausse des infarctus et des AVC les jours suivant le changement d’heure

“Perdre une heure supplémentaire de sommeil n’est peut-être pas la pire chose qui puisse arriver lorsque vous « avancez » [votre montre, ndlr] au début de l’heure d’été”, avance d’emblée l’AHA. Et pour cause, les chercheurs ont remarqué que cette période était chaque année associée à une hausse marquée des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Les spécialistes citent une première étude menée entre 2010 et 2013 dans l’État du Michigan, aux États-Unis, montrant une augmentation de 24 % des crises cardiaques le lundi suivant le passage à l'heure d'été. Dans une seconde étude, cette fois-ci réalisée en Finlande et publiée en 2016, des scientifiques ont découvert que le taux global d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques était 8 % plus élevé au cours des deux premiers jours suivant le passage à l’heure d’été.

“Nous ne savons pas exactement pourquoi il y a une augmentation des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux lors du passage à l’heure d'été. Cela est probablement lié à une perturbation de l’horloge interne du corps ou de son rythme circadien”, a déclaré la Dr Maria Delgado-Lelievre, experte bénévole de l’American Heart Association et spécialiste distinguée de l’hypertension à la faculté de médecine Leonard M. Miller de l’Université de Miami. “Il est important d’être conscient de ce risque accru, surtout si vous souffrez déjà d’une maladie cardiaque ou d’autres facteurs de risque.”

Privilégier un bon sommeil pour préserver sa santé cardiovasculaire

Si les premiers jours suivant le changement d’heure, la fatigue se fait de plus en plus sentir, l’AHA conseille de ne pas se laisser tenter par plus de tasses de café : “Ne compensez pas avec un supplément de caféine. Vous aurez peut-être l’impression qu’un ou deux cafés supplémentaires peuvent vous aider à traverser la crise de midi, mais trop de caféine n'est pas bonne pour le cœur.”

Alors comment faire ? L’AHA conseille aux adultes de dormir chaque nuit 7 à 9 heures, à l’instar de l’Institut national du sommeil et de la vigilance. “Plus d’un adulte sur trois ne dort pas la quantité recommandée pour sa santé cardiaque”, déplore la médecin, qui conseille également de :