Le manque de sommeil fait se sentir plus vieux

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l’Université de Stockholm ont découvert que le sommeil affecte l’âge que vous ressentez.

La fatigue peut vous faire sentir dix ans plus âgé.

Préserver votre sommeil est crucial pour conserver un sentiment de jeunesse, selon l'étude.

"Étant donné que le sommeil est essentiel au fonctionnement cérébral et au bien-être général, nous avons décidé de tester si le sommeil recèle des secrets pour préserver le sentiment de jeunesse", explique Leonie Balter, chercheuse au département de psychologie de l'université de Stockholm et auteure principale de l’étude. Et selon ses travaux publiés dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, les personnes en manque de sommeil peuvent se sentir jusqu’à 10 ans plus âgées qu’elles ne le sont.

Sommeil et âge ressenti : deux études pour évaluer l’effet

Pour déterminer avec précision l’effet de la fatigue chronique sur la vitalité, les chercheurs ont mené deux expériences distinctes. Dans la première, ils ont demandé à 429 personnes ayant de 18 à 70 ans quel âge elles avaient l'impression d'avoir, combien de jours au cours du mois dernier elles n'avaient pas suffisamment dormi et à quel point elles étaient fatiguée. En analysant les réponses, l’équipe a déterminé qu’à chaque nuit de sommeil insuffisante au cours du mois dernier, les participants se sentaient en moyenne 0,23 an plus âgés.

Lors du second volet, les scientifiques ont voulu déterminer si c’était bien le manque de sommeil qui entraînait ce sentiment de vieillesse. Pour cela, ils ont demandé à 186 volontaires de ne dormir que quatre heures par nuit, deux jours d'affilée. À un autre moment, ils devaient passer neuf heures au lit par nuit pendant deux jours. Après la restriction de sommeil, les participants se sentaient en moyenne 4,4 ans plus âgés par rapport au moment où ils s’étaient reposés suffisamment.

Manque de sommeil : la fatigue peut donner l’impression d’avoir 10 ans de plus

Les chercheurs concluent que les effets du sommeil sur l’âge subjectif semblaient être liés au degré de somnolence ressenti. "Se sentir extrêmement alerte était lié au sentiment d'avoir quatre ans de moins que son âge réel, tandis qu'une somnolence extrême était liée au sentiment d'avoir six ans de plus que son âge réel", écrivent-ils.

La responsable des essais ajoute : "cela signifie que le fait de passer de l'état d'alerte à l'état de somnolence a ajouté 10 ans à l'âge ressenti". Elle estime que "préserver notre sommeil est crucial pour conserver un sentiment de jeunesse. Ceci, à son tour, peut promouvoir un mode de vie plus actif et encourager des comportements favorables à la santé, car se sentir jeune et alerte est important pour notre motivation à être actif".