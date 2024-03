Boire beaucoup d'alcool augmente les risques de démence

L'ESSENTIEL Boire plus de trois verres par jour augmente le risque de démence.

La démence se manifeste par une altération croissante de la mémoire et des fonctions cognitives ainsi que par des troubles du comportement, le tout conduisant à une perte progressive d’autonomie.

"A ce jour, la démence est un processus irréversible pour lequel aucun traitement curatif n’est disponible", précise Santé Publique France.

Selon une nouvelle étude publiée dans le JAMA, consommer plus de 30 grammes d'alcool par jour majore le risque de développer une forme de démence.

"Une modification de la consommation d'alcool est-elle associée à l'incidence de la démence ?", s’interrogeaient les auteurs de l’enquête au début de leurs travaux.

Risque de démence : plusieurs niveaux de consommation d'alcool étudiés

Pour répondre à leur questionnement, ils ont constitué une cohorte de 3.933 382 personnes résidant en Corée du Sud grâce à l’assurance maladie de ce pays. Tous les participants âgés de 40 ans et plus ont été sélectionnés pour faire deux checks-up complets de leur état de santé (un en 2009 et l’autre en 2011).

Leur niveau de consommation d'alcool quotidien a par ailleurs été catégorisé en "aucune prise de ce type de boissons" (0 gramme par jour), "une légère prise" (moins 15 grammes par jour), "une prise modérée" (de 15 à 29,9 grammes par jour) et "une prise importante" (plus de 30 grammes par jour*). L’analyse statistique et le croisement de toutes ces données ont été réalisés en décembre 2021.

Résultats : "une consommation d'alcool légère a été associée à une diminution du risque de démence toutes causes confondues, tandis qu'une consommation d'alcool importante a été associée à une augmentation du risque de démence toutes causes confondues", écrivent les scientifiques dans leur rapport.

"La réduction de la consommation d'alcool d'un niveau élevé à un niveau modéré a été par ailleurs associée à une diminution du risque de démence", ajoutent-ils.

Parmi les 3.933 382 participants, il y a eu 100.282 cas de démence toutes causes confondues, 79.982 cas de maladie d’Alzheimer et 11.085 cas de démence vasculaire. "Nos résultats indiquent que le seuil de consommation d'alcool nécessaire à la réduction du risque de démence est faible", concluent les chercheurs.

Alcool : "la démence est un processus irréversible"

Alcool : "la démence est un processus irréversible"

" La maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait à l’origine de 60 à 70 % des cas", précise l'OMS. "La démence est actuellement la septième cause de décès et l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde", ajoute l'institution.

Actuellement, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont plus de 60 % dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. "Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas", complète l’OMS.

*Un verre de vin correspond à 10 grammes d'alcool pur.