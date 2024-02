Démence : une maladie récente, qui n’existait pas à l'Antiquité ?

L'ESSENTIEL Il y a très peu de cas de démence documentés à l’époque de la Grèce Antique.

Dans la Rome Antique, il y a un peu plus de cas de démence.

Les auteurs expliquent que cela pourrait être en lien avec l’augmentation de la pollution dans les villes romaines.

Actuellement, près de 10 millions de nouveaux cas de démence sont rapportés chaque année dans le monde, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Mais cette maladie, altérant la mémoire, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes, a-t-elle toujours existé ?

Démence : la perte de mémoire ne faisait pas partie des symptômes décrits dans la Grèce Antique

Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'Université de Californie du Sud, aux États-Unis, ont étudié des textes anciens, rédigés par Hippocrate, un médecin grec né en 460 et décédé en 377 avant Jésus-Christ. Leur but était de trouver des descriptions de symptômes semblables à ceux de la démence telle qu’elle est définie aujourd’hui, c’est-à-dire un affaiblissement intellectuel global et progressif. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Alzheimer’s Disease.

Dans les textes d’Hippocrate, les scientifiques ont découvert des symptômes décrits chez les personnes âgées et pouvant faire penser à de la démence, tels que les vertiges, la surdité et des troubles digestifs. Néanmoins, pas de perte de mémoire dans la Grèce Antique.

"Les Grecs de l'Antiquité ne mentionnaient que très rarement - mais nous les avons trouvées - ce qui pourrait s'apparenter à une déficience cognitive légère, indique Caleb Finch, professeur à l'école de gérontologie Leonard Davis de l'université de Californie et coauteur de l'étude, dans un communiqué. Lorsque nous sommes arrivés aux Romains [Rome Antique], nous avons découvert au moins quatre déclarations qui suggèrent de rares cas de démence avancée, mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Il y a donc eu une progression entre les Grecs anciens et les Romains.”

La pollution, un facteur clé de la démence

Ainsi, les chercheurs indiquent que la densification des villes romaines, l’augmentation de la pollution et l’utilisation de certaines matières, comme le plomb qui a des effets neurologiques, pourraient expliquer l’augmentation des cas de déclin cognitif dans la Rome Antique.

Dans un second temps, les chercheurs ont comparé la prévalence de ces démences à celles d’un peuple indigène de l'Amazonie bolivienne appelé Tsimané. Ceux-ci étaient très actifs et avaient des taux de démence faibles. "Les données [du peuple] Tsimané, qui sont assez approfondies, sont très précieuses", explique Caleb Finch. Selon lui, le mode de vie de ce peuple indigène "indique que l’environnement est un déterminant majeur du risque de démence.”