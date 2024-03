Découverte d'un lien entre les cycles menstruels, les émotions et le sommeil

L'ESSENTIEL Dans les jours qui précèdent et pendant leurs règles, les femmes passaient plus de temps éveillées la nuit.

Durant la phase périmenstruelle, les patientes rapportaient des sentiments de colère accrus par rapport aux autres phases de leur cycle menstruel.

À cause de leurs troubles du sommeil, elles étaient moins calmes, moins heureuses et moins enthousiastes.

"Les personnes menstruées présentent un risque accru de troubles du sommeil et de l’humeur attribués en partie aux oscillations mensuelles des hormones sexuelles. Le fonctionnement émotionnel et la continuité du sommeil se détériorent pendant la phase périmenstruelle du cycle", ont indiqué des scientifiques de l’université d'East Anglia (Angleterre). Dans une nouvelle étude, ils ont examiné les effets interactifs du sommeil, du cycle menstruel et des émotions chez les adultes en bonne santé.

Évaluer le sommeil et les émotions de 51 femmes durant quatre phases du cycle menstruel

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue The Journal of Sleep Research, l’équipe a recruté 51 femmes âgées de 18 à 35 ans. Les participantes avaient des règles régulières et ne prenaient pas de contraception hormonale. Elles ont dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes de sommeil et leurs émotions. Les volontaires ont porté des montres connectées pour évaluer leur sommeil durant deux mois, plus précisément au cours de quatre phases du cycle menstruel : périmenstruel, mi-folliculaire, périovulatoire et mi-lutéal. Selon les données, la durée de leur cycle menstruel était d’environ 29 jours.

Plus de temps éveillé et moins d’émotions positives durant la phase périmenstruelle

D’après les résultats, les femmes subissent des perturbations dans leurs habitudes de sommeil avant et pendant leurs règles. Dans le détail, elles passaient plus de temps éveillées la nuit (8 à 16 minutes en plus) avec une proportion plus faible de temps passé au lit endormi. Pendant la phase périmenstruelle, les participantes signalent des sentiments de colère accrus par rapport aux autres phases de leur cycle menstruel. Autre constat : les troubles du sommeil durant la phase périmenstruelle sont corrélés à une diminution des émotions positives, telles que le calme, le bonheur et l'enthousiasme.

"Prendre en compte les fluctuations hormonales lors du traitement des troubles du sommeil"

"Les recherches soulignent l’importance de prendre en compte les fluctuations hormonales lors du traitement des troubles du sommeil et de la détresse émotionnelle chez les femmes. Les implications de cette étude vont au-delà du simple cadre contrôlé, offrant des voies potentielles pour des interventions et des traitements visant à améliorer la qualité du sommeil et la résilience émotionnelle chez les femmes", a conclu Joanne Bower, psychologue et co-auteur de l’étude, dans un communiqué.