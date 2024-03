Voici pourquoi l’odeur corporelle des enfants devient âcre après la puberté

L'ESSENTIEL À cause de niveaux élevés d'acides carboxyliques, les adolescents présentent des odeurs "piquantes" comme l'herbe coupée, le fromage, l’urine et la chèvre.

Ces dernières sont générées par les glandes sébacées, qui redeviennent très actives vers la puberté et entrent en contact avec toute sorte de bactéries.

Le fait de sentir mauvais pourrait favoriser l'indépendance des adolescents par rapport à leurs parents.

Pourquoi les bébés sentent bon et les adolescents ont une odeur moins agréable ? C’est la question que se sont posés des scientifiques de l’université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg (Allemagne). Afin d’y répondre, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Communications Chemistry.

Les ados sentent mauvais à cause de niveaux élevés d'acides carboxyliques

"Les odeurs corporelles changent au cours du développement et ce changement influence la communication interpersonnelle entre les parents et leurs enfants. La base moléculaire de cette communication chimique n'a pas encore été élucidée", a écrit l’équipe. Pour les besoins de leurs recherches, elle a recruté 18 enfants âgés de moins de 3 ans. Leurs parents ont dû les laver avec un gel douche sans parfum. Ensuite, les auteurs ont prélevé des échantillons d’odeurs corporelles provenant de pyjamas (au niveau des aisselles). Ils ont fait de même avec 18 adolescents âgés de 14 à 18 ans. Tous les cotons ont ensuite été collectés et analysés en laboratoire pour déterminer quels composés chimiques odorants étaient présents dans chaque échantillon.

Selon les résultats, la plupart des produits chimiques responsables des odeurs corporelles, par exemple les aldéhydes à l’odeur d’agrumes et de savon, étaient similaires entre les deux groupes de volontaires. Cependant, il y avait quelques différences. La sueur des adolescents contenait des niveaux élevés d'acides carboxyliques. Ces composés sont associés à des odeurs "piquantes" comme l'herbe coupée, le fromage, l’urine et la chèvre. D’après les chercheurs, elles sont provoquées par les glandes sébacées, sécrétant du sébum, qui redeviennent très actives vers la puberté et entrent en contact avec toute sorte de bactéries. "Ainsi, la maturation sexuelle coïncide avec des changements dans la composition chimique de l'odeur corporelle."

"Le fait de devenir plus odorants peut les aider à développer un certain degré d'indépendance"

"L’odeur des bébés facilite les liens entre parents et enfants. Mais cela ne dure pas éternellement. Une fois que les enfants deviennent adolescents et ne dépendent plus autant de leurs parents, le fait de devenir plus odorants pour maman et papa peut les aider à développer un certain degré d'indépendance alors qu'ils commencent à se lancer seuls", a expliqué Ilona Croy, psychologue et co-auteure des travaux.