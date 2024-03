L'ESSENTIEL Manger un avocat par jour aide à avoir une alimentation plus saine.

Une étude montre que l'aliment remplace des options riches en céréales raffinées et en sodium.

"En améliorant l'adhésion des gens aux directives alimentaires, nous pouvons contribuer à réduire leur risque de développer ces maladies chroniques", explique l'auteure principale.

Avocat-toast, guacamole, poké bowl avocat… si vous aimez l’avocat, n’hésitez pas à l'intégrer dans vos menus. Des chercheurs de l’université américaine Penn State assurent que manger ce produit exotique une fois par jour aide à améliorer la qualité de son alimentation.

L’impact nutritionnel de cet aliment originaire d’Amérique du Sud a fait l’objet d’un article dans la revue Current Developments in Nutrition.

Manger un avocat pour manger plus sainement

"Les avocats sont un aliment riche en nutriments, contenant beaucoup de fibres et d’autres nutriments importants. Nous voulions voir si la consommation régulière de cet aliment entraînerait une augmentation de la qualité de l'alimentation", explique une des responsables de l’étude, Kristina Petersen.

Pour cela, la scientifique et son équipe ont réuni 1.008 personnes et les ont répartis en deux groupes. Le premier suivait son alimentation habituelle et devait éviter les avocats tandis qu’il était demandé au second d’avoir l’aliment exotique dans son assiette une fois par jour. Les volontaires devaient respecter la consigne pendant 26 semaines.

"Nous avons constaté que les participants qui consommaient un avocat par jour, augmentaient considérablement leur adhésion aux recommandations nutritionnelles", explique Kristina Petersen. C’est-à-dire de privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes et les huiles végétales ou les aliments protéinés (fruits de mer, viande blanche, œufs, noix, haricots…) et de limiter les boissons alcoolisées, la viande rouge, les sucres ajoutés, le sodium ou encore les graisses saturées. "Cela suggère que des stratégies, comme manger un avocat par jour, peuvent aider les gens à suivre les directives alimentaires institutionnelles et à améliorer la qualité de leur alimentation."

La scientifique ajoute : "Nous avons déterminé que les participants utilisaient des avocats comme substitut à certains aliments riches en céréales raffinées et en sodium. Dans notre étude, nous avons classé les avocats comme légume et avons constaté une augmentation de la consommation de légumes attribuée à la consommation d'avocat. Les participants ont également utilisé les avocats pour remplacer certaines options moins saines."

Avocat : il aide à suivre les recommandations nutritionnelles

"En améliorant l'adhésion des gens aux directives alimentaires, nous pouvons contribuer à réduire leur risque de développer ces maladies chroniques et à prolonger l'espérance de vie en bonne santé", assure Kristina Petersen dans un communiqué. Elle rappelle en effet qu’une alimentation de mauvaise qualité augmente considérablement les risques d’avoir des problèmes de santé : troubles cardiaques, diabète de type 2, maladies rénales, obésité…

"Dans des études comme celle-ci, nous sommes en mesure de déterminer des moyens alimentaires d'améliorer la qualité de l'alimentation." Toutefois, la spécialiste reconnaît que ce n’est pas suffisant pour entraîner le changement : "des stratégies comportementales sont également nécessaires pour aider les gens à respecter les recommandations nutritionnelles et à réduire leur risque de maladie chronique".