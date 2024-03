Une nouvelle «colle» inspirée des limaces pourrait aider à ressouder le cerveau

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont mis au point une nouvelle matière capable de recoller les cerveaux après une opération.

Cette espèce de colle a été nommée "Dural Tough Adhesive (DTA)".

"Nous sommes ravis d'avoir ouvert une nouvelle perspective pour les neurochirurgiens" se félicitent les chercheurs.

Si l'on veut opérer le cerveau, il faut d'abord y accéder. Cela signifie qu'il faut percer les membranes protectrices qui l'entourent et qui maintiennent toute la matière à l'intérieur. Mais comment refermer la membrane ? Des scientifiques pensent avoir trouvé une solution qui surpasse les méthodes chirurgicales actuelles en s'inspirant de la limace.

En quoi la limace peut-elle aider à recoller le cerveau ?

Au cours de ses recherches, un groupe dirigé par le professeur David Mooney du Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering (université de Harvard) a porté son attention sur le mucus des limaces.



La limace Arion subfuscus sécrète un type de mucus très particulier, qu'elle utilise pour éviter la prédation en se collant fermement à une surface. S'inspirant de ce mucus, l'équipe a produit un hydrogel composé de deux réseaux de polymères, associés à une couche adhésive composée de chitosane (matière dont sont faits les exosquelettes des mollusques et crustacés). L'hydrogel ainsi obtenu s'appelle "Tough Adhesive".



En ayant eu vent de cela, le neurochirurgien Kyle Wu et ses collègues ont pensé que cet adhésif pourrait être la solution idéale pour réparer la membrane externe du cerveau (dure-mère) après une intervention chirurgicale.

La suture et la greffe ne recollent pas très bien le cerveau

"En tant que neurochirurgiens, nous ouvrons régulièrement la dure-mère pour accéder au cerveau ou à la moelle épinière, mais l'obtention d'un joint étanche de la dure-mère à la fin de ces procédures peut s'avérer difficile dans certaines circonstances", a déclaré le Dr Wu dans un communiqué de presse.



Les options habituelles pour la réparation de la dure-mère sont la suture ou la greffe. Les adhésifs chirurgicaux ne fonctionnent pas très bien, principalement parce que l'environnement du cerveau est assez humide. Or, il est essentiel d'obtenir une bonne étanchéité, faute de quoi le liquide céphalo-rachidien peut s'écouler et causer toute une série de nouveaux problèmes pour le patient.

Recoller le cerveau grâce aux limaces, une nouvelle perspective

En combinant leur expertise, l'équipe collaborative de neurochirurgiens et de bioingénieurs s'est inspirée de l'adhésif Tough original pour créer une nouvelle version, appelée cette fois "Dural Tough Adhesive (DTA)".



Dans une série d'expériences, ils l'ont testé sur des tissus d'origine humaine et sur des modèles animaux, en étudiant notamment son efficacité sur le cerveau de rats et la moelle épinière de porcs. Le DTA s'est avéré plus performant que les produits actuellement disponibles dans toute une série de tests.



On espère qu'avec des résultats aussi positifs, la poursuite du développement pourrait bientôt permettre au DTA d'être utilisé pour des opérations chirurgicales réelles.



"Nous sommes ravis d'avoir ouvert une nouvelle perspective pour les neurochirurgiens avec cette étude qui, à l'avenir, pourrait faciliter un grand nombre d'interventions chirurgicales", concluent les scientifiques.