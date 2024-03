Les enfants atteints de TDAH sont plus susceptibles d'être en surpoids

L'ESSENTIEL Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par une inattention, une hyperactivité et une impulsivité constantes.

De nouvelles recherches ont montré que les jeunes enfants souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) ont tendance a avoir un IMC supérieur à la moyenne. L'article exposant cette liaison a été publié dans le Journal of Pediatric Psychology.

Généralement diagnostiquée pendant l'enfance, cette pathologie peut persister à l'âge adulte et avoir des répercussions négatives sur divers aspects de la vie, notamment les résultats scolaires, les interactions sociales et la productivité au travail.

Surpoids : les enfants atteints de TDAH ont une moins bonne condition physique

L'étude a porté sur 223 enfants âgés de 4 à 7 ans, tous recrutés aux États-Unis dans le cadre d’une grande enquête sur le TDAH. Parmi eux, 127 présentaient des symptômes cliniquement significatifs de TDAH. La cohorte était majoritairement masculine (66 %).

Au cours d'une visite d'une heure en laboratoire avec les parents, la taille et le poids des enfants ont été mesurés et ils ont effectué un bref test de condition physique. Les parents ont également fourni des informations sur les habitudes alimentaires de leurs enfants. À la fin de la visite, un accéléromètre a été fixé au poignet de chaque enfant, et les parents ont été chargés de veiller à ce qu'il soit porté pendant la semaine suivante. Cet appareil mesure l'activité physique et les mouvements, en fournissant des données sur l'intensité, la fréquence et la durée.

Les résultats ont montré que les enfants souffrant de TDAH étaient deux fois plus susceptibles d'être en surpoids ou obèses que leurs pairs ne souffrant pas de ce trouble. Les enfants atteints de TDAH avaient aussi tendance à avoir une moins bonne condition physique que les autres.

Surpoids : les enfants souffrant de TDAH ont tendance à consommer plus de calories

Il n'y avait en revanche pas de différence significative dans la qualité de l'alimentation entre les deux groupes, même si les enfants souffrant de TDAH avaient tendance à consommer plus de calories que ceux ne souffrant pas de ce trouble.

"Nos résultats montrent que les enfants souffrant de TDAH risquent davantage d'être moins en forme, de consommer plus de calories et, en fin de compte, d'avoir un IMC supérieur à celui des jeunes exemptes de cette pathologie", écrivent les auteurs de l’étude à la fin de leur rapport. "Alors que l'épidémie d'obésité se poursuit, l'identification des populations vulnérables à cette maladie est essentielle pour la prévention", concluent-ils.