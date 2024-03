La grippe serait pire pour le cerveau que la Covid-19

L'ESSENTIEL Les patients hospitalisés pour la grippe sont plus susceptibles d'avoir besoin de soins médicaux pour des troubles neurologiques dans l'année que les malades de la Covid-19.

Les chercheurs ont constaté que 2,8 % des personnes infectées par le SARS-CoV-2 avaient développé une affection neurologique, contre 4,9 % de celles qui avaient la grippe.

Pour l'équipe, l'étude montre que la Covid-19 n'a pas un impact cérébral plus grave que d'autres virus respiratoires, en ce qui concerne les affections neurologiques courantes.

L'apparition de nombreux cas de brouillard cérébral chez les patients atteints de la Covid-19 a mis en lumière l’impact neurologique de la maladie. Toutefois, une étude américaine montre que les personnes infectées par la grippe sont plus susceptibles d'avoir besoin de soins médicaux pour des troubles neurologiques que celles touchées par le SARS-CoV-2 ou ses variants.

Les résultats ont été publiés en ligne dans la revue Neurology le 20 mars 2024.

Grippe : plus de trouble neurologique qu’avec la Covid-19

Pour cette étude, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux de 77.272 personnes prises en charge pour la Covid-19 et exactement le même nombre de malades hospitalisés pour la grippe. Ils ont examiné combien de ces patients avaient reçu des soins médicaux au cours de l’année suivante pour l’un des six troubles neurologiques les plus courants : migraine, épilepsie, accident vasculaire cérébral, neuropathie, troubles moteurs et démence. Ils ont aussi relevé le nombre de personnes ne présentant pas ces pathologies au début de l’étude pour voir combien d’entre elles ont développé le trouble après l’infection.

L’analyse des résultats montre que les personnes infectées par la Covid-19 étaient moins susceptibles d’avoir besoin de soins au cours de l’année suivante pour des problèmes neurologiques courants que celles ayant eu la grippe. Dans le détail, 2,0 % des malades Covid ont reçu des soins pour la migraine, contre 3,2 % chez ceux ayant eu la grippe. 1,6 % des individus infectés par le coronavirus ont reçu des soins pour l’épilepsie, contre 2,1 % pour ceux touchés par les virus influenza. Pour la neuropathie, les chiffres étaient de 1,9 % et 3,6 %, les troubles moteurs étaient de 1,5 % et 2,5 %, les accidents vasculaires cérébraux étaient de 2,0 % et 2,4 % et la démence était de 2,0 % et de 2,3 %.

Les scientifiques estiment que les personnes infectées par la Covid-19 avaient un risque 35 % inférieur d’être traitées pour la migraine que celles qui avaient la grippe. Le risque était 22 % moindre concernant l’épilepsie et 44 % inférieur pour la neuropathie. Ils avaient également un risque réduit de 36 % de recevoir des soins pour des troubles moteurs, un risque inférieur de 10 % d’accident vasculaire cérébral et un risque moindre de 7 % de démence.

En moyenne, l'équipe constate que 2,8 % des patients Covid avaient développé l’une des six affections neurologiques, contre 4,9 % de ceux ayant eu la grippe.

Covid-19 : pas plus de troubles neurologiques que d’autres maladies respiratoires

"Il est important de noter que notre étude n'a pas examiné les conséquences du Covid long, et nos résultats ne contredisent pas nécessairement les résultats d'autres recherches montrant une augmentation des symptômes neurologiques chez les personnes atteintes d'un covid long", précise l'auteur de l'étude Dr Brian C. Callaghan dans un communiqué. "Bien que les résultats ne soient pas ceux auxquels nous nous attendions, ils sont rassurants dans la mesure où nous avons constaté qu’être hospitalisé pour la Covid-19 ne conduisait pas à davantage de soins pour des affections neurologiques courantes par rapport à une hospitalisation pour la grippe."

Pour les chercheurs, c'est une “bonne nouvelle” que le SARS-CoV-2 se comporte de la même manière que d'autres virus respiratoires en ce qui concerne les troubles neurologiques courants.

"Il y avait des inquiétudes quant au fait que l'accès déjà limité aux soins neurologiques ne diminue plus encore si nous avions une augmentation spectaculaire des soins neurologiques après l'infection par la Covid-19", explique le co-auteur de l'étude, le Dr Adam de Havenon, professeur agrégé de neurologie à l'Université Yale de New Haven.