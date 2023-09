Covid long : deux protéines mises en cause dans le brouillard cérébral

L'ESSENTIEL Après avoir étudié les analyses sanguines et les dossiers de plus de 1.800 patients covid, des chercheurs sont parvenus à identifier deux éléments pouvant prédire les risques de brouillard cérébral après la covid-19.

Les patients qui avaient des taux élevés dans le sang de fibrinogène et de D-dimère, avaient plus de risque de souffrir de troubles cognitifs.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Certains patients ayant récupéré de la Covid-19 continuent de présenter des symptômes persistants, tels que la fatigue, l'essoufflement, mais également des troubles cognitifs. Parmi ces derniers, le 'brouillard cérébral' - qui se caractérise par une difficulté à se concentrer, à penser clairement et à se rappeler des informations - est plus fréquent. Des taux élevés de deux protéines dans le sang pourraient prédire les risques de souffrir de problèmes cognitifs après une infection au coronavirus, selon des chercheurs des universités d'Oxford et de Leicester.

Brouillard cérébral post-Covid : des biomarqueurs prédictifs des risques identifiés

Pour leur étude publiée dans la revue Nature Medicine le 31 août, les scientifiques ont examiné les analyses de sang et les dossiers médicaux de 1.837 personnes hospitalisées pour la Covid-19. Ils sont ainsi parvenus à identifier deux biomarqueurs pouvant prédire les risques de souffrir de problèmes cognitifs persistants après l'infection. Le premier est un niveau élevé d'une protéine appelée fibrinogène et le second est un niveau élevé d'un fragment protéique nommé D-dimère. De plus, ils sont tous deux associés à un risque accru de caillots sanguins.

L'auteur principal de la recherche, le Dr Taquet, explique dans un communiqué : "le fibrinogène et les D-dimères sont tous deux impliqués dans la coagulation sanguine, et les résultats soutiennent donc l'hypothèse selon laquelle les caillots sanguins sont une cause des troubles cognitifs post-Covid. Le fibrinogène peut agir directement sur le cerveau et ses vaisseaux sanguins, tandis que les D-dimères sont souvent associés à des caillots sanguins dans les poumons. Les problèmes cérébraux pourraient être dus à un manque d'oxygène. Conformément à cette possibilité, les personnes présentant des taux élevés de D-dimères couraient non seulement un risque plus élevé de brouillard cérébral, mais également un risque plus élevé de problèmes respiratoires".

Covid long : des recherches supplémentaires nécessaires

"L'identification des biomarqueurs et les mécanismes possibles sont une étape clé dans la compréhension du brouillard cérébral post-covid. Cette étude fournit des indices significatifs", assure Paul Harrison du département de psychiatrie de l'université d'Oxford, qui a supervisé l'étude.

Son équipe espère que les résultats de la recherche permettront de mettre en place des mesures de prévention et de traitement pour ces troubles cognitifs développés après la Covid-19. Cependant, les scientifiques soulignent que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes en jeu avant de pouvoir proposer des traitements adaptés aux patients atteints de brouillard cérébral.

Geoffrey Hodgson, l'un des volontaires suivis par les chercheurs britanniques, a profité de la présentation de la découverte pour se confier sur ses troubles post-Covid et sa participation à l'essai : "le brouillard cérébral est un symptôme de longue durée de la covid avec lequel j'ai vraiment lutté. Je trouvai les choses que je faisais facilement avant plus difficiles, comme les logiciels que j'utilisais pour mon travail. Participer à la recherche et entendre les résultats concernant les problèmes cognitifs m'a vraiment aidé. Cela m'a donné une compréhension que je n'avais pas, et cela rend définitivement les choses plus faciles".