Troubles neurologiques : les 10 pathologies qui impactent le plus la santé

L'ESSENTIEL Plus d’une personne sur trois souffre de troubles neurologiques, selon une nouvelle étude parue dans The Lancet Neurology.

Le nombre total d’invalidités, de maladies et de décès prématurés causés par des troubles neurologiques a augmenté de 18 % depuis 1990.

La neuropathie diabétique est la maladie neurologique qui connaît la croissance la plus rapide ces 30 dernières années.

Plus de trois milliards de personnes dans le monde vivent avec une maladie neurologique. Ce qui en fait la principale cause de problèmes de santé dans le monde, selon une nouvelle étude publiée dans The Lancet Neurology qui fait le point sur la santé cérébrale.

Troubles neurologiques : le nombre de cas a augmenté de 18 % en 30 ans

Lors de ces travaux auxquels l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a participé, les chercheurs ont remarqué que le nombre de cas d’invalidités, de maladies et de décès prématurés (années de vie ajustées sur l’incapacité, DALY) causés par des troubles neurologiques a augmenté de 18 % depuis 1990. Les troubles neurologiques qui ont le plus impacté la santé cérébrale et physique des gens en 2021, étaient :

les AVC ;

l'encéphalopathie néonatale : des lésions cérébrales observées chez des foetus ;

la migraine ;

la démence ;

la neuropathie diabétique : ces lésions nerveuses sont la maladie neurologique qui a connu la plus forte progression. Le nombre de malades a plus que triplé entre 1990 et 2021 ;

la méningite ;

l'épilepsie ;

les complications neurologiques liées à une naissance prématurée ;

les troubles du spectre autistique ;

les cancers du système nerveux.

"Dans l’ensemble, les affections neurologiques entraînent davantage d’invalidités et de pertes de santé chez les hommes que chez les femmes, mais il existe certaines affections comme la migraine ou la démence où les femmes sont touchées de manière disproportionnée", précise le communiqué de l’OMS.

Par ailleurs, le rapport rapporte que les complications neurologiques de la Covid-19 (par exemple, troubles cognitifs et syndrome de Guillain-Barré) qui n’existaient pas auparavant, comptabilisaient plus de 23 millions de cas en 2021.

Selon les experts, cette hausse du nombre de personnes vivant avec des troubles neurologiques ou en mourant est principalement due à l’évolution démographique et à l’allongement de l’espérance de vie.

Maladie neurologique : des financements supplémentaires nécessaires

"Les maladies neurologiques causent de grandes souffrances aux individus et aux familles qu'elles affectent et privent les communautés et les économies de leur capital humain", explique le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. "Cette étude devrait servir d’appel urgent à l’action pour intensifier les interventions ciblées afin de permettre au nombre croissant de personnes vivant avec des maladies neurologiques d’accéder aux soins et traitements dont elles ont besoin. Il est plus important que jamais de veiller à ce que la santé cérébrale soit mieux comprise, valorisée et protégée, de la petite enfance jusqu’à la fin de la vie."

L’étude a aussi montré que l’élimination des principaux facteurs de risque, notamment l’hypertension artérielle et la pollution de l’air, était susceptible de prévenir jusqu’à 84 % des années d’incapacité liées aux AVC. Par ailleurs, prévenir l’exposition au plomb pourrait réduire le fardeau de la déficience intellectuelle idiopathique de 63,1 %. La lutte contre l’hyperglycémie et le diabète aiderait à diminuer le risque de démence de 14,6 %.

L’OMS profite de ce rapport pour réclamer des investissements supplémentaires dans la recherche et pour les professionnels de santé afin d'améliorer le traitement, les soins et la qualité de vie des patients.