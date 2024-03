Grippe : pourquoi la formule du vaccin américain va-t-elle changer ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle formule du vaccin contre la grippe sera disponible à l’automne 2024 aux États-Unis.

Ce sérum protègera contre trois souches du virus, au lieu de quatre dans la version actuelle.

Les souches B du virus, qui appartiennent à la branche Yamagata de la grippe, ont été exclues.

À partir de l’automne 2024, le nouveau vaccin contre la grippe commercialisé aux États-Unis ne protégera plus contre quatre souches du virus - comme c’est actuellement le cas - mais seulement trois.

Fin de la vaccination contre les souches B du virus de la grippe

Ce mardi 5 mars, la Food and Drug Administration (FDA), instance américaine qui autorise la mise sur le marché des médicaments, a voté pour cette nouvelle formule du vaccin contre la grippe. La nouvelle version, qui sera donc commercialisée à partir de l'automne 2024, a exclu les souches B du virus, qui appartiennent à la branche Yamagata de la grippe. Mais pourquoi ?

Dans une note publiée en février dernier, l’OMS indiquait qu’aucune détection de virus de la lignée B/Yamagata n'avait été confirmée depuis mars 2020. La mise en place des mesures sanitaires (port du masque, gestes barrières, etc.) dues à la pandémie de Covid-19 expliqueraient cette forte baisse.

La vaccination contre 4 souches n’était plus justifiée selon l’OMS

Dans cette même note, l’OMS recommandait l’exclusion de la lignée B/Yamagata de la composition des vaccins antigrippaux qui n’étaient “plus justifiés”. Un appel entendu et mis en application aux États-Unis. Néanmoins, un autre vaccin contre la grippe reste produit dans le pays et il protège contre les quatre souches du virus de la grippe.

“Vous ne voulez pas vacciner les gens pour quelque chose dont ils n'ont pas besoin”, a déclaré le Dr Paul Offit, membre du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques de la FDA, satisfait de cette décision.

Chaque année, il y a deux à six millions de cas de grippe, selon Santé Publique France. Mais pour la France comme pour les autres pays du monde, l’arrivée de ce nouveau vaccin devrait, s’il est mis sur le marché, prendre plus de temps.

Au niveau mondial, environ un milliard de cas de grippe saisonnière sont enregistrés annuellement, dont 3 à 5 millions de cas sévères, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des cas pouvant parfois être mortels, avec 290.000 à 650.000 décès chaque année liés à des troubles respiratoires, surtout chez les jeunes enfants.