Grippe : les indicateurs de l'épidémie en “forte hausse”

L'ESSENTIEL L'épidémie de grippe se poursuit dans l'Hexagone.

Une forte augmentation a été enregistrée sur l'ensemble des indicateurs sanitaires : nombre de cas, consultation en ville, passage aux urgences...

La campagne de vaccination a été prolongée jusqu'au 29 février 2024.

L’épidémie de la grippe ne semble pas encore avoir atteint son pic. Le dernier bilan hebdomadaire sur les infections respiratoires aiguës de Santé Publique France révèle qu’une “forte hausse de l’ensemble des indicateurs” a été enregistrée sur la semaine du 22 au 28 janvier 2024.

Grippe : l’épidémie s’ intensifie

"L’épidémie de grippe s’intensifie dans l’Hexagone. L’ensemble des indicateurs étaient en forte hausse en médecine de ville et à l’hôpital dans toutes classes d’âge et particulièrement les hospitalisations après passage aux urgences chez les 15-64 ans", écrit l’institution dans son rapport. L’ensemble des régions métropolitaines et d’outre-mer sont en alerte épidémique, à l’exception de la Réunion et de Mayotte où le nombre de cas de symptômes grippaux sont très bas.

Lors de la 4e semaine de 2024, le taux de consultations en ville était de 358 pour 100.000 habitants contre 246 pour 100.000 habitants la semaine précédente. La part d'activité SOS Médecins pour la grippe a grimpé de son côté de 2,3 points pour atteindre 17,9 %. Les indicateurs hospitaliers sont aussi en hausse : +46 % pour le nombre de passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal et +41 % pour les hospitalisations après passage aux urgences.

Grippe : une campagne de vaccination jusqu’au 29 février

Entre une forte circulation du virus et un pic épidémique non dépassé, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination contre la grippe d’un mois supplémentaire. Elle est ainsi proposée jusqu’au 29 février 2024.

En effet, le vaccin contre la grippe est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la maladie, surtout pour les personnes à risque. Or, la couverture vaccinale pour cette population reste assez faible. Elle était estimée à 38 % au 30 novembre 2023, avec 42,8 % chez les 65 ans et plus et 20,9 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère. "Ces couvertures vaccinales sont inférieures à celles estimées pour la saison 2022-2023 à la même date (39,9 % pour toutes les personnes à risque ciblées par la vaccination, avec 43,8 % chez les 65 ans et plus et 23,1 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère)", note l’organisation.

Pour mémoire, les personnes particulièrement exposées aux risques de complications graves de la grippe peuvent obtenir les doses gratuitement à la pharmacie, sur présentation de la carte Vitale et du bon de prise en charge de l’Assurance Maladie. Il s'agit :