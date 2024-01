Grippe : un mois supplémentaire pour la campagne de vaccination

L'ESSENTIEL Toutes les régions en métropole sont désormais en phase épidémique, y compris la Bretagne et la Normandie depuis le 15 janvier.

Les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination contre la grippe jusqu'au 29 février 2024.

En complément de la vaccination, il reste essentiel d’adopter les gestes barrières.

Alors que l’épidémie de la grippe, présente désormais dans toutes les régions métropolitaines, s’intensifie, la campagne de vaccination contre ce virus de l’hiver a été prolongée d’un mois supplémentaire.

Grippe : la campagne de vaccination est prolongée jusqu’au 29 février

"Dans un contexte de circulation élevée des différents virus respiratoires, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination contre la grippe jusqu’au 29 février 2024 (au lieu du 31 janvier)", explique l’Assurance Maladie dans un communiqué du 25 janvier.

En effet, la grippe est encore montée en puissance mi-janvier. Le taux de consultations pour syndrome grippal a grimpé à 266 cas pour 100.000 lors de la semaine du 15 au 21 janvier. De plus, la maladie représente 15,2 % de l'activité de SOS Médecins (+4,2 points).

La vaccination reste l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la maladie. Elle est particulièrement recommandée chez les personnes à risque susceptibles de développer une forme grave. "Pour ces populations, le vaccin est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie et représente la meilleure façon de se protéger du virus et de ses complications", ajoute le communiqué.

L’organisme estime que le vaccin contre la grippe permet de sauver 2.000 vies par an en France chez les seniors de 65 ans et plus.

Grippe : garder le réflexe des gestes barrières

Outre la vaccination, le respect des gestes barrières est un moyen efficace de lutter contre la circulation de la grippe. Il est ainsi recommandé de :

porter le masque en cas de symptômes, dans les lieux très fréquentés et en présence de personnes fragiles ;

de se laver les mains après une sortie à l’extérieur, avoir pris les transports en commun (bus, car, train, métro ) , en arrivant au bureau ou chez soi ou encore après s’être mouché, avoir toussé ou éternué… ;

aérer régulièrement les pièces du logement ou du bureau.

Les gestes barrières "sont un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications, en limitant le risque de transmission", assure l’Assurance Maladie.