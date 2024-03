Choléra à la Réunion : ce qu’il faut savoir

L'ESSENTIEL Un cas de choléra a été déclaré à l’ARS La Réunion le 20 mars 2024.

Il s'agit d'un cas importé provenant d'Inde.

Les mesures de précaution nécessaires ont été mises en œuvre et le contact tracing est en cours, selon les autorités sanitaires.

Un cas de choléra, importé d’Inde, a été détecté à La Réunion, le 20 mars 2024, selon un communiqué de l’ARS du département d’outre-mer.

Choléra à la Réunion : un cas importé d’Inde

"Un cas de choléra a été déclaré à l’ARS La Réunion le 20 mars 2024. Il s’agit d’une personne ayant récemment séjourné en Inde", explique l'organisme. Il précise que le patient a été pris en charge par le CHU de l'île et son état ne "suscite pas d'inquiétude".

"Dès la confirmation du cas et afin d’éviter toute diffusion de la maladie, des mesures de précaution ont été mises en place à l’hôpital", assurent les autorités sanitaires dans leur communiqué. Elles ajoutent que "la propagation de cette maladie à La Réunion est très improbable".

L’île de Mayotte fait aussi face à cette maladie. Un premier cas de choléra, en provenance de l’archipel des Comores où une épidémie est en cours, a été repéré le 18 mars dernier.

Choléra : qu’est-ce que c’est ?

Le choléra est une infection digestive aiguë provoquée par des bactéries appartenant aux sérogroupes O1 et O139 de l’espèce Vibrio cholerae. La maladie se caractérise principalement par des diarrhées et des vomissements. "La plupart des cas ne présentent que peu ou pas de symptômes ; cependant, certains développent des complications sévères liées à des déshydratations intenses par diarrhées", indique l’ARS La Réunion.

La bactérie se transmet par les eaux ou les aliments souillés et les mains sales. C’est pourquoi il est recommandé dans les zones touchées par une épidémie comme les Comores de :

se laver les mains très régulièrement à l’eau savonneuse ou utiliser un gel hydro-alcoolique ;

privilégier la consommation d’eau embouteillée.

"Les formes sévères de choléra touchent particulièrement les personnes vivant dans des conditions d’hygiène précaire, en situation de dénutrition et n’ayant pas accès à une eau potable", ajoute l’ARS.

Selon l’OMS, on compte près de 3 millions de cas de choléra et plus de 95.000 décès par an dans le monde. "Toutes les régions du monde déclarent des cas de choléra, l’Afrique est le continent le plus touché et concentre plus de 50 % des cas. Le taux global de létalité a été de 1,8 % en 2016, mais a dépassé les 6 % parmi les groupes vulnérables résidant dans des zones à haut risque", précise l’Institut Pasteur sur son site internet.