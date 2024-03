Les loisirs sédentaires augmentent les risques de dysfonction érectile

L'ESSENTIEL La sédentarité augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète ainsi que d’obésité.

Des chercheurs ont établi un lien entre l’usage de l’ordinateur en loisir et les troubles de l’érection.

Environ 95% de la population française adulte est plus à risque d’une détérioration de la santé en raison d’un manque d’activité physique et/ou d’un temps assis trop long.

La sédentarité, en particulier dans les pays à fort développement technologique, se traduit par une réduction progressive de l’activité physique dans notre vie professionnelle, nos loisirs ou nos déplacements. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce phénomène augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète ainsi que d’obésité. Une récente étude publiée dans la revue Andrology a également observé une association entre l’utilisation excessive de l’ordinateur pendant son temps libre et les risques de souffrir d’une dysfonction érectile chez les hommes.

Un lien entre l’utilisation fréquente de l’ordinateur et les troubles de l’érection

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs chinois ont analysé les données médicales de 200.000 hommes. Ils ont constaté que chaque augmentation de 1,2 heure de l'utilisation de l'ordinateur en tant que loisir a permis de prédire un risque de trouble de l’érection 3,57 fois plus élevé. Ces derniers ont aussi observé que l’usage régulier de l’ordinateur en loisir était corrélé à des niveaux faibles d'hormone folliculo-stimulante, qui joue un rôle dans le développement sexuel et la reproduction chez les hommes et les femmes. Aucune association n’a cependant été identifiée entre le fait de regarder la télévision et les risques de dysfonction érectile.

Comme l’ont expliqué les scientifiques, il s’agit uniquement de travaux d’observation. "La présente étude a fourni des preuves substantielles d'une association causale positive entre l'utilisation de l'ordinateur et le risque de dysfonction érectile. Cependant, une association causale définitive doit être établie par d'autres recherches", ont-ils noté.

Les bonnes habitudes à adopter pour être plus actif

Près de 95 % de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé en raison d’un manque d’activité physique et/ou d’un temps assis trop long, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Plusieurs bonnes habitudes peuvent néanmoins être mises en place pour inverser la tendance et être plus actif ! Le matin, vous pouvez, par exemple, descendre une ou deux stations avant votre arrêt de bus ou de métro pour marcher quelques minutes avant d’entamer votre journée de travail.

Lorsque vous travaillez dans un bureau, pensez à vous lever toutes les deux heures et marcher quelques minutes. Vous pouvez aussi faire quelques mouvements qui activent les muscles et mobilisent les articulations (rotation des épaules, du bassin, des chevilles, de la tête, des mains…).