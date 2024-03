Avoir un utérus rétroversé : qu’est-ce que cela implique ?

L'ESSENTIEL Chez la majorité des femmes, l’utérus est antéversé, c’est-à-dire qu’il est vers l’avant, en direction de la vessie, mais dans certains cas, il s’incline vers l’arrière, en direction le côlon et le rectum. Il s’agit alors d’un utérus "rétroversé".

Les patientes présentant un utérus rétroversé peuvent ressentir des douleurs et des crampes au niveau du dos, voire de l’anus, au lieu du ventre pendant les menstruations.

En fonction des positons sexuelles, la rétroversion utérine peut parfois provoquer des douleurs lors des rapports intimes (dyspareunies).

En forme de poivre inversée, l’utérus est le principal organe de l’appareil reproducteur de la femme. La partie la plus étroite est le col de l’utérus. Dans la majorité des cas, l’utérus et le col ont une position vers l’avant, en direction de la vessie. Chez certaines femmes, cet organe s’incline vers l’arrière, en direction du côlon et du rectum. On parle alors d’utérus "rétroversé".

Près de 25 % des femmes seraient concernées par une rétroversion utérine. Si ce terme peut faire peur, il s’agit pourtant uniquement d’une simple variante anatomique, qui est sans danger pour la santé des patientes.

Les règles sont-elles plus douloureuses en cas d'utérus rétroversé ?

Troubles de la fertilité, règles et rapports sexuels plus douloureux… De nombreuses inquiétudes circulent autour de l’utérus rétroversé. "La question de l'utérus rétroversé revient beaucoup en consultation (…) Parce qu'il s'agit d'une variation anatomique fréquente concernant un cinquième des personnes qui ont un utérus et qu'elle n'est en rien pathologique, les médecins ont un peu tendance à mettre le sujet sous le tapis. Pourtant, les patientes, dans une démarche d'autoexploration de leur corps, ont bien le droit de connaître et de comprendre les spécificités de leur anatomie", a indiqué la Docteure Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne, à Slate.

L’arrivée des menstruations peut être associée à une dysménorrhée, autrement dit des douleurs pelviennes et lombaires. On peut observer une différence de localisation des douleurs chez les femmes ayant une rétroversion utérine. Les patientes présentant un utérus rétroversé peuvent ressentir des douleurs et des crampes liées aux règles au niveau du dos, voire de l’anus, au lieu du ventre pour les femmes ayant un utérus antéversé.

Comme l’a noté la Docteure Laura Berlingo, la rétroversion de l’utérus n’est pas à l’origine de douleurs plus significatives pendant les règles. En cas de douleurs majeures, on peut suspecter des pathologies comme l’endométriose, des fibromes ou un syndrome de congestion pelvienne. "Il faut chercher les causes des douleurs et ne pas tout imputer à la rétroversion de l’utérus", a-t-elle souligné.

Utérus rétroversé : quelles conséquences pour la fertilité et la grossesse ?

Les femmes qui ont un désir d’enfant peuvent être rassurées : l’utérus rétroversé n’a pas de conséquence sur la conception. Il est également possible d’avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA), comme la fécondation in vitro (FIV) ou l’insémination artificielle, en ayant une rétroversion utérine. "La rétroversion de l'utérus ne pose pas non plus de problème lors de la grossesse et de l’accouchement", a complété la Docteure Laura Berlingo.

Concernant la sexualité, la rétroversion utérine peut parfois provoquer des douleurs lors des rapports intimes (dyspareunies) en particulier si le pénis touche le fond du vagin ou le col de l’utérus durant la pénétration. Pour les prévenir, il est parfois recommandé d’éviter les positions où la pénétration est plus profonde comme la levrette. En alternative, le couple peut privilégier le missionnaire ou la cuillère. "Il est cependant difficile d’affirmer que les dyspareunies sont provoquées par la rétroversion de l’utérus, puisque de nombreuses femmes y sont sujettes, même avec un utérus en antéversion", a déclaré le Professeur Philippe Deruelle, gynécologue-obstétricien, à Santé Magazine.