Maladies du rein : de nouveaux moyens de dépistage mis en place

L'ESSENTIEL Le rein étant un organe vital dans la création d’hormones et l'épuration des déchets néfastes de notre corps, sa perte d’efficacité partielle ou totale entraîne d’énormes bouleversements sur notre vie quotidienne (diurèse, vitalité, santé…).

En France, une personne sur dix ignore qu’elle est atteinte d’une maladie rénale.

Pour remédier à cet état de fait, une fédération d’établissements de dialyse privés non lucratifs déploie actuellement sur notre territoire de nouveaux processus de dépistage des maladies rénales.

A l’occasion de la semaine nationale de sensibilisation aux maladies du rein, la fédération d’établissements de dialyse privés non lucratifs REINOMED vise à repérer plus rapidement les pathologies associées à cet organe vital.

Dépistage : repartir immédiatement avec un score de risque rénal

"En mars 2024, à l’occasion de la semaine nationale du rein initiée par France Rein, REINOMED participe activement à une opération de dépistage précoce des maladies rénales à travers la France", peut-on lire dans un communiqué de presse. "A cette occasion, Reinomed et certains de ses établissements utiliseront un nouveau protocole de calcul du score du risque rénal", expliquent les spécialistes.

Grâce à la combinaison d’un test sanguin sur bandelette, d’un prélèvement urinaire, d’une prise de tension artérielle et d’un questionnaire sur les facteurs de risques, les personnes participant au dépistage pourront repartir immédiatement avec leur score de risque rénal et agir si nécessaire dans les meilleurs délais (en concertation avec leur médecin traitant).

"Grâce au déploiement de cette technologie de biologie délocalisée au cœur même des lieux de dépistage, nous pouvons faire gagner un temps précieux à chaque patient et favoriser la santé publique", complète le Pr Maurice Laville, néphrologue. "Pouvoir identifier le plus précocement possible les risques de maladie rénale chronique, prévenir leur survenue, ralentir leur aggravation et en réduire les complications lourdes constituent les engagements des 24 établissements de la fédération Reinomed", ajoute-t-il.

Les données de France Rein montrent qu'une personne sur dix ignore qu'elle est atteinte d'une maladie rénale.

De nombreuses pathologies sont à l’origine de la destruction irréversible des reins, menant ainsi à l’insuffisance rénale chronique : les maladies glomérulaires, les maladies vasculaires, les maladies congénitales et les maladies héréditaires.

"Les traitements de l’insuffisance rénale sont très variés et dépendent de l’état de l’évolution de la maladie, du projet de vie du patient et de sa santé d’une façon générale", précise France Rein. "De nouvelles thérapeutiques permettent de ralentir la progression de l’insuffisance rénale", ajoute REINOMED.

