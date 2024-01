Anomalie congénitale : un bébé est né avec quatre reins

L'ESSENTIEL En 2022, une petite fille, Isis, est née avec quatre reins, plus précisément deux de chaque côté, à cause d’une malformation.

À cause d’une maladie appelée "reins en fer à cheval", ses organes inférieurs étaient reliés entre eux.

À l’âge d’un an, l’enfant a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer l'un des reins surnuméraires, qui ne filtrait pas le sang.

"Ma fille est rare et unique." En 2022, Thalia Silva, âgée de 21 ans, a donné naissance à un enfant qui dispose de quatre reins, plus précisément deux de chaque côté, selon le New York Post. Lors d’échographies prénatales, les médecins s’étaient rendu compte que le bébé présentait une malformation, plus précisément un problème rénal, mais ils ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. Ce n'est que lorsque Isis est née que les praticiens ont constaté qu’elle avait des organes supplémentaires.

"Reins en fer à cheval" : ses organes inférieurs étaient reliés entre eux

"Environ 10 % des enfants nés dans le monde présentent une malformation congénitale, qui peut toucher tous les organes du corps humain. Dans le cas de Isis, la malformation était liée à la structure qui donne naissance aux reins", peut-on lire dans le communiqué de l'hôpital pour enfants José Alencar de Brasília (HCB), où est née la petite fille. Selon l’établissement de santé, ses reins inférieurs étaient reliés entre eux. Cette pathologie est appelée "reins en fer à cheval", en raison de la forme adoptée par les organes reliés.

Selon les professionnels de santé, cette maladie ne présente aucun risque pour la petite fille. Le fait qu'un enfant naisse avec plus de deux reins ne serait pas un problème en soi, mais l'un des reins d'Isis était obstrué, ce qui a provoqué un gonflement qui a endommagé les organes voisins. "Ce rein était si gros qu'il empêchait les autres organes de fonctionner correctement. Ses intestins, son diaphragme et ses poumons étaient complètement comprimés par cette grosse masse", a expliqué Hélio Buson, urologue pédiatrique à l'hôpital José Alencar de Brasília.

"Il n'y a aucune raison de conserver un rein qui ne filtre pas le sang"

À l’âge d’un an, le nourrisson a dû se faire opérer. Dans le détail, l’équipe médicale a drainé le rein, puis a réalisé une chirurgie pour retirer l'un des reins surnuméraires, qui n'avait plus aucune fonction. "Il n'y a aucune raison de conserver un rein qui ne filtre pas le sang. Comme elle avait trois autres reins qui fonctionnaient très bien, nous sommes arrivés à la conclusion que celui-ci devait être enlevé, sous peine de nuire gravement à sa santé", a indiqué le médecin. Après cette intervention, Isis a dû être surveillée de près jusqu'à sa sortie de l’établissement hospitalier.

D’après Thalia Silva, sa mère, sa fonction rénale est stable pour l'instant, mais elle a quelques complications causées par la durée de son intubation, "car elle est née prématurément et qu'elle a passé beaucoup de temps sous sédation. Isis a des poumons très fragiles. C'est pourquoi chaque rhume qu'elle attrape se transforme en pneumonie et une hospitalisation est nécessaire."