Un bébé est né avec une queue au bout de son coccyx

L'ESSENTIEL Ce type de queue est très rare mais touche davantage les bébés de sexe masculin.

Les médecins n’ont pas réussi à déterminer les raisons de la croissance de ce type de queue chez des bébés.

La queue de la petite fille n’était pas dangereuse pour sa santé.

Une queue au bout de son coccyx, c’est avec cette petite malformation qu’une petite fille mexicaine est née. Celle-ci faisait six centimètres de long et était couverte de peau et de poils fins. Ce phénomène très rare s’est produit au Mexique. Les scientifiques relatent ce cas, le premier dans le pays, dans la revue Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Tous les fœtus humains ont une queue, qui disparaît généralement

Le bébé est né à terme, sans complications pendant la grossesse, et était en bonne santé. La queue n’a été détectée qu’après la naissance et, selon les médecins, elle pouvait être déplacée sans faire mal au nouveau-né mais ne bougeait pas spontanément.

Il existe deux catégories de queue : celles qui sont dues à des problèmes de santé - de colonne vertébrale par exemple - et celles, comme dans ce cas, appelées “queue vrai” qui contiennent des muscles, des vaisseaux sanguins et des nerfs mais pas d'os, de moelle épinière ni de cartilage. Elles ressemblent à celles des animaux.

En effet, tous les fœtus humains ont une queue qui apparaît entre la quatrième et la sixième semaine de gestation, c’est-à-dire la période de temps entre la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde et la naissance. Celle-ci disparaît généralement à la fin de la huitième semaine, quand le futur bébé est encore dans le ventre de sa mère. Mais, parfois, cela n’arrive pas et le bébé naît donc avec une queue.

La queue du bébé a été retirée grâce à une opération chirurgicale

Les chirurgiens ont attendu deux mois pour retirer la queue de la petite fille, grâce à une opération chirurgicale réalisée sous anesthésie locale. "Le bébé a pleuré quand elle a été pincée avec une aiguille", expliquent-ils. Durant ces deux mois, la queue avait poussé de 0,8 centimètres.

Une fois retirée, les scientifiques ont analysé cette queue. Les résultats ont montré qu’elle contenait des muscles, des artères, des veines et des nerfs. Ce type de queue qui n’est pas lié à un problème pathologique est très rare, avec seulement 195 cas identifiés en 2017 dans la littérature scientifique. La plus longue faisait 20 centimètres.

En mars 2021, un autre cas avait été détaillé dans la revue Journal of Pediatric Surgery Case Reports. La queue était située dans la zone lombaire du nouveau-né, mesurait douze centimètres et se terminait par une boule de quatre centimètres de diamètre. Pour ce bébé, les médecins l’avaient opéré dès la naissance.