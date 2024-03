L'activité physique réduit les tentatives de suicide

L'ESSENTIEL La France présente au sein des pays européens un des taux de suicide les plus élevés.

Une nouvelle étude montre que l'activité physique évite les passages à l'acte.

Aucune relation n'a été trouvée entre l'activité physique et les idées suicidaires.

Une étude récente publiée dans la revue Neuroscience & Biobehavioral Reviews a exploré la manière dont l'activité physique peut aider les personnes aux prises avec des pensées et des comportements suicidaires.

Des recherches antérieures ont largement documenté les avantages de l'exercice physique dans l'amélioration de la santé mentale et ont même suggéré que son efficacité était comparable à celle des interventions pharmacologiques. Cependant, la relation directe entre le sport et la réduction des comportements suicidaires n'avait pas jusqu’alors fait l'objet d'étude aussi approfondie.

En synthétisant les données de sept études portant sur 141.691 participants, les chercheurs ont mis en évidence la relation complexe entre l'exercice physique et les diverses dimensions suicidaires.

Le manque d'activité physique associé à une probabilité plus élevée de tentatives de suicide

Une première étude menée auprès de patients hospitalisés en psychiatrie a révélé que les personnes ayant des antécédents de tentatives de suicide étaient nettement moins susceptibles de pratiquer une activité physique légère, modérée ou intense que les témoins n'ayant pas de tels antécédents.

De même, une autre recherche a révélé que le manque d'activité physique était associé à une probabilité plus élevée de tentatives de suicide chez les personnes souffrant de dépression, d'alcoolisme ou d'affections médicales graves.

Pas de relation significative entre les niveaux d'activité physique et les idées suicidaires

En ce qui concerne les idées suicidaires, les chercheurs ont en revanche obtenu des résultats plus mitigés. Trois études ont exploré cet aspect et ont abouti à des conclusions diverses.

Une recherche a montré que l'exercice physique régulier était associé à un risque réduit d'idées suicidaires dans certains sous-groupes, en fonction du nombre de séances de thérapie.

Toutefois, deux autres études - l'une portant sur des patients atteints de maladies mentales chroniques et l'autre sur des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs - n'ont pas mis en évidence de relation significative entre les niveaux d'activité physique et les idées suicidaires.

"Faites de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice, à moins qu'il n'existe des contre-indications liées à votre santé physique ou mentale, comme l'angine de poitrine ou l'anorexie", conseille pour finir le directeur de l'essai Marco Solmi, professeur et directeur de recherche à l'Université d'Ottawa.

