Séduction : manger trop de glucides raffinés diminue votre charme

L'ESSENTIEL Le régime alimentaire français est riche en glucides raffinés, comme par exemple la farine ou le sucre blanc.

Trop en consommer peut conduire à d'importants problèmes de santé.

Cette mauvaise habitude peut aussi diminuer l'attractivité du visage, selon une nouvelle étude.

Dans une nouvelle étude, les niveaux de consommation de glucides raffinés ont été statistiquement liés à l’attractivité du visage. Une équipe de chercheurs français a publié ces résultats dans PLOS ONE le 6 mars.

Le régime alimentaire occidental se compose d'une grande quantité de glucides raffinés comme par exemple la farine blanche ou le sucre en poudre.

Des recherches antérieures ont déjà établi un lien entre une importante consommation de glucides raffinés et des effets néfastes sur la santé, tels que l'obésité, le diabète de type II et les maladies cardiovasculaires.

Glucides et attractivité du visage : 104 Français étudiés

Pour explorer plus avant d’autres associations possibles, les scientifiques ont mené une étude auprès de 104 adultes français. Les chercheurs ont donné à certains participants un petit-déjeuner à forte teneur en glucides raffinés, tandis que d'autres ont mangé un petit-déjeuner pauvre en glucides raffinés. Les participants ont également répondu à un questionnaire visant à évaluer leurs habitudes de consommation de glucides raffinés.

D'autres volontaires ont ensuite été invités à évaluer l'attractivité des visages des participants de sexe opposé sur des photos prises deux heures après le petit-déjeuner. Tous étaient hétérosexuels.

L'analyse statistique a ensuite montré que la consommation d'un petit-déjeuner à haute teneur glycémique était associée à une moindre attractivité des visages, tant chez les hommes que chez les femmes. Tous les résultats sont restés valables après la prise en compte statistique d'autres facteurs susceptibles d'influer l'attractivité des visages, tels que par exemple l'âge ou la pilosité faciale.

"L'attractivité faciale semble être influencée par la consommation de glucides raffinés"

"Le régime alimentaire occidental a subi un énorme changement depuis la seconde moitié du 20e siècle, avec l'augmentation massive de la consommation d'hydrates de carbone raffinés associée à de nombreux effets négatifs sur la santé. Les mécanismes physiologiques liés à cette consommation, tels que l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie, peuvent avoir un impact sur des caractéristiques non médicales", écrivent les chercheurs dans leur rapport.

Ils concluent: "l'attractivité faciale, un facteur important des interactions sociales, semble être influencée par la consommation immédiate et chronique de glucides raffinés chez les hommes et les femmes".

D'autres recherches portant sur des échantillons plus importants et plus diversifiés sont nécessaires pour mieux comprendre comment les glucides raffinés peuvent être liés à la séduction.