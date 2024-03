Fibrillation atriale : boire des boissons sucrées ou light augmenterait le risque

L'ESSENTIEL La consommation de boissons sucrées ou artificiellement édulcorées était associée à un risque accru de rythme cardiaque irrégulier, selon la nouvelle étude.

Le risque de fibrillation atriale est augmenté de 20 % chez les personnes déclarant boire plus de 2 litres par semaine.

Boire un litre ou moins de jus par semaine est lié à un risque moindre de 8 % de fibrillation auriculaire.

Obésité, cancer, trouble du sommeil... les boissons sucrées ou artificiellement édulcorées sont liées à de nombreux troubles de la santé. Une nouvelle étude, publiée dans Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, vient de révéler qu'elles pourraient également faire battre le cœur de manière irrégulière. Elles augmentent le risque de souffrir de fibrillation auriculaire (ou atriale) jusqu'à 20 %.

Fibrillation auriculaire : un lien avec les boissons sucrées et édulcorées mis en lumière

Pour évaluer le lien entre fibrillation atriale et la consommation de boissons sucrées ou édulcorées, les chercheurs ont examiné les données de questionnaires sur les habitudes alimentaires et les données génétiques de plus de 200.000 adultes sans trouble du rythme cardiaque au moment de leur participation. Au cours de la période de suivi de près de 10 ans, il y a eu 9.362 cas de fibrillation auriculaire parmi les participants.

Les analyses ont révélé que le risque de fibrillation atriale était augmenté de 20 % chez les personnes déclarant boire plus de 2 litres par semaine de boissons édulcorées artificiellement comme les sodas light. La même quantité de boissons sucrées était liée à un risque accru de 10 %. Par ailleurs, consommer un litre ou moins de pur jus par semaine, comme du jus d'orange ou de légume, est associé à une réduction de fibrillation auriculaire de 8 %.

Les chercheurs concèdent dans leur communiqué que ces résultats "ne peuvent pas conclure de manière définitive qu'une boisson présente plus de risques pour la santé qu'une autre en raison de la complexité de notre alimentation et parce que certaines personnes peuvent boire plus d'un type de boisson".

Cependant, "sur la base de ces données, nous recommandons aux gens de réduire, voire d’éviter, autant que possible, les boissons artificiellement sucrées et sucrées. Ne tenez pas pour acquis que boire des boissons édulcorées artificiellement à faible teneur en sucre et en calories est sain, cela peut présenter des risques potentiels pour la santé", estime l'auteur principal de l'étude, Dr Ningjian Wang, chercheur au Shanghai Ninth People's Hospital et au Shanghai Jiao Tong University School of Medicine.

Boisson sucrée et fibrillation atriale : plusieurs causes possibles

Lors de cette recherche, l'équipe a également évalué si la susceptibilité génétique à la fibrillation atriale était un facteur dans l'association avec les boissons sucrées. Son analyse montre que le risque du trouble du rythme cardiaque était élevé avec la consommation de plus de 2 litres de boissons édulcorées artificiellement par semaine, quelle que soit la susceptibilité génétique.

"Bien que les mécanismes liant les boissons sucrées et le risque de fibrillation auriculaire soient encore flous, il existe plusieurs explications possibles, notamment la résistance à l'insuline et la réponse de l'organisme aux différents édulcorants, explique le Dr Wang. Les édulcorants artificiels présents dans les aliments et les boissons comprennent principalement le sucralose, l'aspartame, la saccharine et l'acésulfame."