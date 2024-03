Fibrillation atriale : boire de l’eau très froide lui déclenche un trouble cardiaque

L'ESSENTIEL Franklin Aribeana, bodybuildeur américain, présentait un trouble du rythme cardiaque à chaque fois qu'il buvait de l'eau très froide.

Les médecins ont découvert que son trouble était lié à une mutation génétique.

Les médecins pensent que sa fibrillation atriale est déclenchée lorsque de l'eau froide touche le nerf vague au fond de sa gorge.

Franklin Aribeana, un bodybuildeur du Texas de 35 ans, a fini plus de 20 fois à l'hôpital en raison d’une maladie cardiaque. Après des années de recherche, il a découvert que son trouble du rythme cardiaque se déclenchait quand il buvait un verre d’eau très froide. Il a confié son histoire à la chaîne à ABC News.

Fibrillation atriale : une gorgée d’eau froide perturbe son rythme cardiaque

La première fois l’Américain a repéré que son cœur battait de façon anormale à 18 ans alors qu’il était dans la salle de gym. "C’est un jour que je n’oublierai jamais. J’ai pris une gorgée d'eau froide. Et tandis que je me réinstalle, je sens un double bruit sourd", explique-t-il. Franklin Aribeana s’est alors évanoui. Ce phénomène se reproduit ensuite souvent au cours des années.

Il lui faudra ainsi 15 ans et 25 hospitalisations ou consultations pour connaître l’origine de ses troubles cardiaques. Des tests génétiques ont révélé que le sportif, sa sœur et son père présentaient une mutation génétique pouvant déclencher une fibrillation atriale. Chez lui, ce trouble du rythme cardiaque, survient lorsqu’il fait quelque chose de tout à fait anodin : boire de l'eau glacée.

Les médecins avancent que la boisson froide, provoque une arythmie du bodybuildeur, car elle perturbe le fonctionnement du nerf vague au fond de sa gorge. En effet, ce dernier régule, entre autres, la fréquence cardiaque.

Fibrillation auriculaire : il faut faire attention aux signes

Le cas d’Aribeana est rare. Toutefois, son déclencheur inhabituel a permis aux médecins de diagnostiquer son état assez tôt par rapport à d'autres patients. Son médecin Khashayar Hematpour, également interrogé par la chaîne américaine, a profité de son intervention pour avertir le grand public : "Faites attention à vos symptômes", rappelant que les signes de la fibrillation atriale passent souvent inaperçus. "Certaines personnes peuvent se sentir un peu plus fatiguées que d'habitude, avoir le souffle court, avoir des douleurs à la poitrine", précise le professionnel de santé.

Ce trouble, aussi appelé fibrillation auriculaire, est également caractérisé par des palpitations, des étourdissements ou une perte de connaissance. Face à ces symptômes peu significatifs, la maladie est fréquemment découverte de façon fortuite lors d'un examen cardiaque pour un autre motif.



Pour soigner Aribeana, les médecins ont effectué une cautérisation de la connexion entre le nerf vague et le cœur. Cela lui a permis d'être complètement rétabli et de ne plus être hospitalisé depuis. Toutefois, il continue de prendre des médicaments contre la fibrillation atriale.

Le trentenaire souhaite sensibiliser le grand public à cette maladie cardiaque. "Si vous ressentez quelque chose, n'ayez pas peur d'en parler à vos parents. N'ayez pas peur d'en parler à votre médecin la prochaine fois que vous vous présenterez à un rendez-vous, ou si cela vous semble suffisamment lié à une urgence, n'ayez pas peur d'aller aux urgences", dit le patient.