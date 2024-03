Comment libérer votre potentiel créatif au travail ?

L'ESSENTIEL L'écriture d'idée ou "brainwriting" convient mieux aux personnalités plus introverties que le brainstorming.

En effet, cela permet de créer un espace démocratique où chaque idée, indépendamment de son origine, reçoit une attention égale.

Elle remplace donc le sentiment d'appartenance au groupe de travail et lève les blocages créatifs et l'impression de groupe.

Stimuler sa créativité au travail n'est pas toujours une tâche facile. Traditionnellement, le brainstorming est la méthode de prédilection pour générer des idées en groupe. Pourtant une alternative gagne en popularité : l'écriture d'idée ou "brainwriting".

Quelle différence y a-t-il entre le brainstorming et l'écriture d'idée ?

Le brainstorming, c'est-à-dire la discussion de groupe à haute voix, domine depuis longtemps les séances de créativité en entreprise. Néanmoins, cette approche peut ne pas convenir aux personnalités les plus introverties qui n'expriment pas leurs idées.

Au contraire, la technique de l'écriture d'idée permet de surmonter ces obstacles. Conçue pour remplacer l'effervescence du brainstorming, il s'agit d'un processus plus réfléchi et intime qui favorise une participation égalitaire et profonde.

Un terrain de jeu plus égal pour s'exprimer

Le principal avantage de l'écriture d'idée est la création d'un espace démocratique où chaque idée, indépendamment de son origine, reçoit une attention égale. La libre expression de chacun permet donc de réduire le conformisme social et efface les conflits interpersonnels qui peuvent exister.

Elle remplace donc le sentiment d'appartenance au groupe de travail et lève les blocages créatifs et l'impression de groupe. Finalement, elle permet une expression plus riche et authentique des idées de chacun.

Comment l'appliquer en pratique ?

Appelée aussi "technique 6-3-5", l'écriture d'idée est simple, économique et efficace :

• Un modérateur supervise le processus en créant des petits groupes de 6 personnes.

• Chacun récupère un papier et un crayon et écrit trois idées en 5 minutes.

• Chacun passe ensuite son papier à la personne à côté de lui et peut ajouter ou développer trois nouvelles idées sur le papier de son voisin.

• Les papiers sont à nouveau passés jusqu'à ce que chaque membre ait contribué à tous les papiers.

• Toutes les feuilles avec les idées générées sont ensuite collectées et affichées pour que tout le groupe puisse les voir.

• Les participants votent pour les idées qu'ils trouvent les plus prometteuses.

Cette méthodologie permet non seulement de gagner du temps, mais assure aussi que toutes les voix soient entendues.

En savoir plus : "L'intelligence créative au travail: 9 pistes de bien-être, de créativité et de performance" de Isabelle Guyot.