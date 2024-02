Psychopathie : il y aurait plus de femmes touchées que l'on ne le croit

L'ESSENTIEL Les femmes psychopathes sont jusqu'à cinq fois plus fréquentes qu'on ne le croit actuellement.

Ces dernières ont tendance à utiliser les mots plutôt que la violence pour atteindre leurs objectifs.

Les cas de psychopathie chez les femmes sont sous-estimés et sous-déclarés à cause des préjugés sexistes.

Pour de nombreuses personnes, le mot "psychopathe" évoque des images d'agresseurs armés de couteaux et masqués, car la plupart des représentations dans les médias ou dans les films sont des hommes. En outre, les données scientifiques actuelles suggèrent que les hommes psychopathes sont environ six fois plus nombreux que les femmes. Cependant, Clive Boddy, un expert en psychopathie à l'université Anglia Ruskin (Angleterre) a révélé que les femmes psychopathes étaient plus fréquentes qu'on ne le pensait.

Dans une étude, dont les résultats seront présentés le 16 mars lors du festival de Cambridge, il a montré, qu'en utilisant des mesures de la psychopathie primaire, qui excluent les caractéristiques comportementales antisociales de la psychopathie et se concentrent sur ses éléments essentiels, le rapport de la psychopathie masculine à la psychopathie féminine pourrait jusqu'à cinq fois plus élevés que ce qui avait été suggéré aurapavant.

Les femmes psychopathes utilisent des mots plutôt que la violence pour arriver à leurs fins

D’après le chercheur, les préjugés sexistes jouent un rôle dans la sous-déclaration des cas. "Les gens attribuent généralement les caractéristiques psychopathiques aux hommes plutôt qu'aux femmes. Ainsi, même lorsque les femmes présentent certains des traits clés associés à la psychopathie, comme le manque de sincérité, la tromperie, l'absence d'empathie et le manque de profondeur émotionnelle, parce que ces traits sont considérés comme des caractéristiques masculines, elles peuvent ne pas être étiquetées comme telles, même lorsqu'elles devraient l'être", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que les femmes psychopathes ont tendance à utiliser les mots plutôt que la violence pour atteindre leurs objectifs, ce qui diffère de la manière dont les hommes psychopathes ont tendance à opérer. "Si la psychopathie féminine s'exprime différemment, les mesures conçues pour cerner et identifier les psychopathes masculins criminels peuvent être inadéquates pour identifier les psychopathes féminins non criminels."

Psychopathie : des conséquences sur "le système de justice pénale" et les "décisions de sélection des dirigeants"

Selon Clive Boddy, il faudrait trouver un moyen simple et efficace de les identifier, car elles représentent une menace potentielle pour la société plus importante qu'on ne le soupçonnait jusqu'à présent. "Cela a des implications pour le système de justice pénale, car les décisions actuelles de gestion des risques impliquant les partenaires et les enfants peuvent être erronées. Cela a également des conséquences sur les décisions de sélection des dirigeants des organisations, car on ne peut pas automatiquement supposer que les dirigeantes sont plus honnêtes, plus attentionnées et plus impliquées dans des sujets, tels que la responsabilité sociale des entreprises."

Lors de la conférence en mars, l’expert en psychopathie expliquera en détail comment les femmes psychopathes sont plus manipulatrices que les hommes, utilisent des techniques différentes pour faire bonne impression et ont davantage recours à la tromperie et à la séduction sexuelle pour obtenir des avantages sociaux et financiers.