Les hommes psychopathes ont plus d'enfants, selon une étude

La psychopathie est généralement définie comme "un type de trouble de la personnalité caractérisé, entre autres caractéristiques importantes, par la présence de comportements qui sont en conflit avec les normes sociales, morales ou juridiques de la société, donnant lieu dans de nombreux cas à des comportements clairement criminels".

Une nouvelle étude a examiné le lien entre les traits psychopathiques et le nombre d'enfants dans un échantillon d'adultes. Elle a révélé que la psychopathie était associée au fait d'avoir plus d'enfants chez les hommes, mais pas chez les femmes.

Cette recherche a été publiée dans la revue Evolutionary Behavioral Sciences.

Psychopathe : quels sont ses traits psychologiques ?

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs Kristopher Brazil et Anthony Volk ont recruté 253 jeunes hommes et 243 jeunes femmes âgés de 24 à 35 ans pour participer à une enquête en ligne. Les participants ont été invités à fournir des informations démographiques telles que leur âge, leur statut relationnel et leur revenu. Ils ont également dû indiquer le nombre d'enfants qu'ils avaient, avec des options de réponse allant de zéro à trois enfants ou plus.

En plus de cela, les participants ont rempli une version abrégée de l'auto-évaluation de la psychopathie, qui comporte 29 éléments jaugés selon une échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

Cette échelle de mesure permet d'évaluer la psychopathie sous plusieurs aspects, notamment les traits personnels (par exemple, "Je me suis déjà fait passer pour quelqu'un d'autre afin d'obtenir quelque chose"), les caractéristiques affectives (par exemple, "Je ne me sens jamais coupable de faire du mal aux autres"), les tendances en matière de style de vie (par exemple, "J'aime faire des choses sauvages") et les comportements antisociaux (par exemple, "Je suis déjà entré par effraction dans un bâtiment ou un véhicule afin de voler quelque chose ou de faire du vandalisme").

Pourquoi les hommes psychopathes ont-ils plus d'enfants ?

Résultats de l'analyse des données obtenues : les traits psychopathiques des hommes, mais pas des femmes, étaient associés au fait d'avoir plus d'enfants. Toutefois, il convient de noter que cette étude présente certaines limites. Tout d'abord, les chercheurs n'ont pas fait de distinction entre les enfants biologiques et les enfants de partenaires précédents. Or, des recherches antérieures ont suggéré que les hommes psychopathes impliqués dans le système judiciaire pourraient être plus enclins à nouer des relations avec des femmes qui ont déjà une progéniture ce qui pourrait influencer le nombre d'enfants observé. De plus, l'étude s'est limitée à un échantillon spécifique de jeunes adultes, ce qui limite sa généralisation à d'autres groupes d'âge.

Bien que les raisons exactes de cette association entre la psychopathie et le nombre d'enfants chez les hommes restent à explorer, il est possible que certaines caractéristiques psychopathiques, telles que la confiance en soi, la manipulation et l'absence de culpabilité puissent expliquer cette corrélation.

Environ 4,5 % des adultes sont des psychopathes, selon une récente méta-analyse.