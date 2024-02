Écouter de la musique en direct durant un concert nous émeut davantage

L'ESSENTIEL Contrairement à l’écoute de la musique enregistrée, les émotions positives et négatives ressenties sont plus intenses lors des interprétations musicales en direct.

Les chansons écoutées en direct peuvent stimuler plus fortement et plus régulièrement le cerveau affectif des auditeurs.

Seule la musique en direct a montré un couplage fort et positif entre les caractéristiques de la performance musicale et l'activité cérébrale des auditeurs, ce qui indique des processus d'entraînement dynamiques et en temps réel.

On le sait : la musique est un puissant moyen d'exprimer et de ressentir des émotions. D’après une récente étude, le fait d’écouter des chansons durant un festival, un opéra ou un concert déclenche une réaction émotionnelle plus forte que lorsque l’on écoute de la musique enregistrée à partir d'un appareil. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Zurich (Suisse) ont voulu savoir si notre cerveau réagissait différemment selon que la musique est écoutée en direct ou en streaming.

Les émotions musicales intenses sont plus ressenties lors de la performance en direct

Dans le cadre de leurs recherches, parues dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, l’équipe a recruté 27 personnes, dont l’activité cérébrale a été mesurée à l’aide de l'imagerie par résonance magnétique durant une expérience. Au cours de l’intervention, une installation, appelée "la boucle de neurofeedback", relie les performances en direct des interprètes au traitement neuronal du public. Ainsi, l’activité de l'amygdale, une structure cérébrale essentielle au décodage des émotions, des auditeurs est affichée en temps réel aux musiciens. Le pianiste adapte donc immédiatement sa performance pour intensifier les réactions émotionnelles dans l’amygdale des participants.

Les résultats ont montré que les émotions positives et négatives ressenties lors de l’interprétation musicale en direct suscitaient une activité beaucoup plus importante et plus constante dans l'amygdale que les chansons enregistrées. La performance en direct a également stimulé un échange d'informations plus actif dans l'ensemble du cerveau, ce qui indique un traitement émotionnel fort dans les parties affectives et cognitives du cerveau.

Une forte synchronisation entre l'expérience émotionnelle subjective et le système cérébral auditif

En outre, les auteurs ont également analysé la manière dont les notes du piano s'alignaient sur l'activité cérébrale du public. Une forte synchronisation entre l'expérience émotionnelle subjective et le système cérébral auditif, qui évalue la musique en fonction de sa qualité acoustique, n'a été observée que lorsque les auditeurs écoutaient la performance en direct. Selon l’étude, seule la musique écoutée en direct a montré un couplage fort et positif entre les caractéristiques de la performance musicale et l'activité cérébrale des auditeurs.