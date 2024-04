Boire trop de café peut-il donner mal à la tête ?

L'ESSENTIEL Le café peut créer des maux de tête lorsqu'il est consommé en excès.

En revanche, de petites doses peuvent avoir des effets bénéfiques sur les maux de tête.

C'est lié à la constriction des vaisseaux sanguins engendrée par la caféine.

C’est un incontournable du petit-déjeuner pour certains, un compagnon de bureau pour d’autres, voire parfois une addiction : le café. Riche en caféine, il donne un regain d’énergie souvent salvateur, mais consommé en excès, il peut engendrer quelques effets indésirables. Sur le site de la clinique Cleveland, Emad Estemalik, spécialiste des maux de tête, explique pourquoi.

Pourquoi le café peut engendrer des maux de tête ?

"Si vous consommez de grandes quantités de caféine, cela peut provoquer des maux de tête et augmenter leur fréquence, prévient-il. Et il ne s'agit pas seulement de café, mais de toutes les boissons contenant de la caféine ou énergisantes." L’arrêt du café ou de la caféine en général peut engendrer le même type de symptômes. "Si votre corps est habitué à une consommation quotidienne de caféine et que vous arrêtez brusquement, vous ressentirez souvent des symptômes de sevrage mineurs comme de l'irritabilité, des troubles du sommeil et des maux de tête." Souvent, ces symptômes ne durent que quelques jours.

Le café peut aussi calmer les maux de tête

Ce spécialiste souligne que le café a, en réalité, un effet double sur les maux de tête : si l’on ne dépasse pas une certaine dose, il peut soulager les céphalées. Selon lui, les données accumulées grâce à différentes recherches montrent qu’environ 100 à 150 milligrammes de caféine, soit l’équivalent d’une petite tasse de café, ont tendance à aider à réduire, voire à prévenir les maux de tête. Ce phénomène est lié à l’action de la caféine sur les vaisseaux sanguins du cerveau. "Par exemple, si vous souffrez de migraine, les vaisseaux sanguins de votre cerveau sont dilatés (ou plus ouverts), explique-t-il. La bonne quantité de caféine peut contracter (ou rétrécir) les vaisseaux sanguins ; la caféine agit donc comme un vasoconstricteur."

Le café ne soulage pas tous les maux de tête

Ces effets bénéfiques ne sont pas constatés sur tous les types de maux de tête : ils se limitent aux céphalées dites de tension et aux migraines. "La vasodilatation, ou dilatation des vaisseaux sanguins, se produit lors de ces types de maux de tête", précise le scientifique. En revanche, la caféine n’a aucun intérêt sur les céphalées en grappe, des crises de maux de tête caractérisées par des douleurs intenses. Elle n’a aucun effet non plus sur les maux de tête liés aux sinus. "La pression que vous ressentez avec les maux de tête liés aux sinus signifie que vous avez un déséquilibre de pression dans les sinus nasaux", explique le Dr Estemalik. Sur ce type de symptôme, la caféine ne sera pas efficace. Le médecin rappelle que si la caféine peut aider, elle ne doit pas être un remède en cas de maux de tête chroniques. Dans ce cas, il faut échanger avec un professionnel de santé pour mettre en place un traitement efficace, et pour adapter son mode de vie.