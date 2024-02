Quel est ce cancer contagieux qui affecte les moules ? 

L'ESSENTIEL Il existe quatorze lignées de cancers contagieux, qui concernent majoritairement plusieurs espèces de bivalves marins.

Des chercheurs ont constaté que les ports maritimes pourraient être des foyers épidémiologiques d’un cancer rare, appelé MtrBTN2, affectant les moules.

Outre les courants marins, la diffusion mondiale de cette maladie serait liée au déplacement de moules malades fixées aux coques des bateaux.

Très rares, les cancers transmissibles sont provoqués par des lignées de cellules malignes, qui ont acquis la capacité d’infecter de nouveaux hôtes par la transmission de cellules cancéreuses vivantes. À ce jour, on recense quatorze lignées de cancers contagieux, qui concernent principalement différentes espèces de bivalves marins (mollusques possédant une coquille à deux valves) comme les moules ou les pétoncles.

Les ports maritimes, des foyers épidémiologiques d’un cancer rare

Des chercheurs du CNRS et de l’Université de Montpellier ont récemment observé que les ports maritimes pourraient favoriser la propagation mondiale du "MtrBTN2", un cancer rare et contagieux affectant les moules, mais inoffensif pour l'humain. Ces résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society B.

Les cellules cancéreuses MtrBTN2 peuvent survivre plusieurs jours dans l’eau de mer. Les courants marins peuvent donc encourager leur prolifération, mais ne peuvent pas expliquer, à eux seuls, la diffusion mondiale de cette maladie. Les scientifiques se sont donc intéressés aux ports marins, et ont étudié 76 populations de moules vivant le long de la côte vendéenne et au sud de la Bretagne dans différents habitats, naturels ou artificiels.

Cancer MtrBTN2 : réguler le phénomène de "biofouling" pour lutter contre sa propagation

Au sein de la nature, la contagion par le cancer MtrBTN2 n’est possible qu’entre les moules issues d’un même banc. Durant leurs travaux, les auteurs de l’étude ont constaté que "les ports et le transport maritime favorisent sa dissémination entre individus de différents bancs, via le déplacement de moules malades fixées aux coques des bateaux".

Dans un communiqué, l’équipe française a donc appelé à lutter contre le "biofouling", ou encrassement biologiquement. Ce phénomène se traduit par une accumulation d’organismes aquatiques (animaux, plantes, micro-organismes…) sur les surfaces immergées ou exposées à un environnement aquatique tels que les coques de bateau. La prévention des salissures biologiques sur les quais et les coques des navires permettrait de réduire "la propagation de cette maladie et préserver la santé des environnements côtiers", ont conclu les chercheurs.