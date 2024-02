Alerte sur les soi-disant effets cérébraux des cosmétiques

L'ESSENTIEL Le Psyderm alerte sur "une tendance inquiétante de certains fabricants de cosmétiques".

"Certains fabricants prétendent ou laissent entendre que l'application de leurs produits sur la peau peut avoir des effets directs sur le système nerveux et le cerveau, ce qui induit qu'ils pourraient avoir un impact sur le psychisme ou l'humeur", expliquent les experts dans un communiqué de presse.

"Il est très important de rappeler que selon les règles internationales, les cosmétiques ne peuvent avoir d'effet que sur la peau, les phanères ou les muqueuses. Un cosmétique ne peut donc pas avoir d'effet spécifique direct sur le cerveau et donc sur le psychisme", poursuivent-ils.

Le Groupe Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie et de pathologie sexuellement transmissible (Psyderm) souhaite alerter les autorités, les consommateurs et les professionnels de la santé sur "une tendance inquiétante de certains fabricants de cosmétiques".

"Les cosmétiques ne peuvent avoir d'effet que sur la peau"

"Si tel était le cas, ce produit devrait être immédiatement retiré du marché, et ce d’autant plus qu’on peut se poser la question de l’induction de dépendances. Dans le cas contraire, il devrait être considéré comme une publicité trompeuse et une telle publicité devrait être interdite" soulignent-ils.

L'étude de la relation entre la peau et le système nerveux est en expansion

Le Psyderm rappelle à cette occasion plusieurs états de fait :

- l'étude de la relation entre la peau et le système nerveux est un domaine de recherche en pleine expansion.

- Idem concernant la relation entre la peau et le psychisme.

- L'impact psychologique des problèmes cutanés peut être très important, le stress aggravant souvent ces troubles.

- Les interactions entre la peau et le système nerveux sont très étroites.

- Les propriétés de la peau peuvent être modifiées par le système nerveux.

- L'utilisation de cosmétiques peut éventuellement améliorer la qualité de vie des utilisateurs dans une certaine mesure, en particulier lors de maladies de la peau.



Le Psyderm est un groupe thématique de la Société Française de Dermatologie dédié à la pathologie psychiatrique, à l’expression cutanée et aux maladies de peau avec retentissement psychologique.

Un tiers des Français touchés par des maladies de peau

Un tiers des Français de plus de 15 ans est actuellement touché par des maladies de peau, et 54 % d’entre eux souffrent d’anxiété ou de dépression.

Les principales affections cutanées sont : l’acné (3 millions de Français concernés), l’eczéma (2,5 millions), le psoriasis (2,4 millions), les maladies du cuir chevelu (2,3 millions), les mycoses (2,2 millions), les maladies des ongles (2,1 millions), les taches brunes (1,8 million), les verrues (1,7 million), l’herpès (1,22 million), les allergies solaires (1,19 million) et les grains de beauté jugés suspects (1,1 million).