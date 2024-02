Maladie du foie gras : les conseils d'une médecin pour réduire la NASH

L'ESSENTIEL À ce jour, il n'y a pas de médicaments pour traiter la NASH, "mais certaines molécules sont en cours de développement et les résultats des études sont attendus".

La stéatohépatite non alcoolique (NASH) est la forme avancée et sévère de la maladie du foie gras. À ce stade, des mécanismes inflammatoires se mettent en place dans le foie : les cellules peuvent gonfler et se nécroser. Si rien n’est fait, le risque de cirrhose et de cancer hépatique augmente fortement. “Il n’y a pas, à ce jour, de médicaments pour traiter la NASH, précise l’hépato-gastro-entérologue Dr Guillouche. Mais certaines molécules sont en cours de développement et les résultats des études sont attendus.”

NASH : une prise en charge pluridisciplinaire indispensable

“Ce qui est certain c’est que la prise en charge de la NASH doit être pluridisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle concerne votre médecin traitant qui reste au cœur de votre prise en charge, le gastro-entérologue, un endocrinologue en cas de diabète associé et un cardiologue pour dépister des anomalies cardio-vasculaires.” La rencontre avec un nutritionniste peut également être nécessaire afin de mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires.

“Pour améliorer la NASH, il est capital de perdre du poids”

“Pour améliorer la NASH, il est capital de perdre du poids”, insiste la spécialiste. Se délester de plusieurs kilos permet en effet de diminuer la stéatose présente dans le foie et peut même la faire disparaître. “On peut donc tout à fait en guérir !”

Comment ? “Il faut mettre en place un rééquilibrage alimentaire, généralement avec une modification complète de ses habitudes. L’activité physique et sportive est également capitale.”

Côté alimentation, il faut donner la part belle aux légumes et légumineuses, privilégier les céréales complètes, les poissons et les viandes maigres, et éviter les sucres ajoutés, l’alcool, la viande rouge, les boissons transformées (sodas, jus de fruits, etc) et les aliments gras et frits. Côté sport, il faut pratiquer une activité régulière, qu’elle soit répartie par petites séances quotidiennes ou lors d’une séance plus intense et plus longue de façon hebdomadaire. Pour sortir de la sédentarité, il faut également essayer de passer moins de temps assis et derrière les écrans.

“Dans certains cas d’obésité sévère ou morbide, une chirurgie bariatrique pourra être envisagée afin de perdre du poids et d’améliorer la NASH.”