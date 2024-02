Conseils pour avoir une très bonne mémoire à 80 ans

L'ESSENTIEL Les personnes de plus de 80 ans qui ont une bonne mémoire ont souvent eu une vie active, aussi bien physiquement que mentalement, avec une vie sociale remplie.

Avoir une alimentation équilibrée est aussi important pour prendre soin de son cerveau.

En revanche, il est vivement recommandé d’arrêter de fumer et de consommer de l’alcool modérément.

Selon une étude publiée dans le British Medical Journal, la mémoire ainsi que la capacité à raisonner et à comprendre commencent à décliner dès l’âge de 45 ans. C’est donc un phénomène naturel, progressif et qui ne touche pas tous les individus de la même manière.

Activité physique et mentale pour entretenir sa mémoire



En effet, certaines personnes de plus de 80 ans ne sont pas - ou très peu - touchés par ce déclin cognitif et ont toujours une très bonne mémoire. Dans un article publié sur le site de la Northwestern Medicine (États-Unis), la gériatre Lee A. Lindquiste explique quatre de leurs habitudes… À intégrer à votre mode de vie pour garder un cerveau en bonne santé!

Sans surprise, ces personnes ont souvent le point commun d’avoir une vie active. Lee A. Lindquiste recommande donc de faire de l’activité physique deux fois par semaine au minimum pour être en bonne santé et limiter les risques de maladies neurodégénératives.

De plus, faire de l’exercice permet de maintenir son poids et donc de réduire les risques. En effet, selon une étude publiée dans la revue JAMA Neurology, l'obésité est le facteur de risque le plus répandu chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Deuxième conseil pour conserver sa mémoire : garder une activité mentale régulière. Il s’agit par exemple de lecture, de travaux manuels, de jeux, etc. L’idéal est aussi d’aller vers des sujets qui ne vous sont pas familiers pour continuer à apprendre.

Dans la même optique, il est important de conserver une vie sociale active, qu’il s’agisse de votre famille ou de vos amis. “Bien que nous ne puissions pas garantir que vous ne serez jamais atteint de la maladie d’Alzheimer si vous disposez d’un réseau social solide, il s’agit d’un élément important des décisions que nous pouvons prendre en matière de mode de vie – comme le régime alimentaire et l’exercice physique – et qui peuvent contribuer à vivre mieux et plus longtemps”, explique Lee A. Lindquiste.

Une alimentation équilibrée pour entretenir sa mémoire

Enfin, la gériatre a aussi observé que les personnes de plus de 80 ans qui avaient une bonne mémoire n’hésitaient pas à se faire plaisir! Elle note même que “les personnes qui boivent modérément étaient 23 % moins susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer ou des signes de problèmes de mémoire que celles qui ne boivent pas d’alcool.”

En complément, l’alimentation est aussi primordiale. Lee A. Lindquiste préconise le régime MIND pour ​​Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Il s’agit donc de privilégier les aliments sains, non transformés (poisson, fruits, légumes, légumineuses) et de réduire l’apport en sodium, comme le prévoit le régime DASH.

Enfin derniers conseils : arrêter le tabac et limiter l’alcool. Pour être en bonne santé, Santé publique France rappelle que l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours.