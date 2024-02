Mélanome : cet extrait de cannabis «tue» les cellules cancéreuses

L'ESSENTIEL Lors d'essais in vitro, un extrait de cannabis s'est révélé capable non seulement de ralentir le taux de croissance des cellules cancéreuses d’un mélanome, mais aussi de provoquer leur mort.

Cet extrait de cannabis est nommé "PHEC-66".

En France, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer en 2023 est de 433.136 (57 % chez l’homme, 43 % chez la femme), et le nombre de décès par cancer en 2018 est de 157.400 (57 % chez l’homme, 43 % chez la femme).

Un extrait de cannabis appelé "PHEC-66" possède des effets anticancéreux que des chercheurs viennent de qualifier de "remarquables" dans une nouvelle publication. Lors d'essais in vitro, l'extrait s'est révélé capable non seulement de ralentir le taux de croissance des cellules cancéreuses d’un mélanome, mais aussi de provoquer leur mort.

L'extrait de cannabis se lie aux cellules cancéreuses

Concrètement, le PHEC-66 se lie aux cellules cancéreuses, les empêche de se multiplier et les oblige à s’auto-détruire. "Les dommages causés à la cellule du mélanome l'empêchent de se diviser en nouvelles cellules et déclenchent à la place une mort cellulaire programmée, également connue sous le nom d'apoptose", précise l’un des auteurs de l’étude Nazim Nassar, par ailleurs professeur de pharmacie.

Son équipe admet volontiers qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi la plante est efficace. "Il s'agit cependant d'un domaine de recherche de plus en plus important, car il pourrait nous permettre d’affiner les techniques des traitements anticancers afin qu'elles soient plus précises, plus réactives et plus efficaces" estime Nazim Nassar.

Cancers et cannabis : où en est la recherche ?

"Nous ne savons tout simplement pas encore si le cannabis ou l'une des substances chimiques qu'il contient est utile pour traiter le cancer", avertit également Charlott Repschlaeger, chercheuse en cancérologie. "Il y a très peu d'études chez l'Homme, celles qui existent étant souvent de petite taille et produisant des résultats mitigés", ajoute-t-elle.



"L'étape suivante de cette recherche implique des études animales et des essais précliniques pour valider et explorer davantage l'efficacité du cannabinoïde PHEC-66 dans le traitement du mélanome et d'autres cancers", conclut Nitin Mantri, professeur de biotechnologie au RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) et directeur de l'étude.

Les cancers constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde

Depuis près d'un quart de siècle, le cannabis et ses dérivés sont de plus en plus reconnus comme pouvant être bénéfiques pour les personnes atteintes d'un cancer. Pour l’instant, les avantages que cette plante procure sont essentiellement de nature palliative : ils permettent de réduire la douleur, de diminuer l'anxiété et de redonner de l'appétit.

Aujourd’hui, les principales stratégies utilisées dans le traitement des cancers sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'hormonothérapie et l'immunothérapie. "Pour certains cancers du sang, une greffe de moelle osseuse est parfois nécessaire", précise la Fondation Arc.