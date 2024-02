Cancer colorectal : ce nouveau test améliore le dépistage

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un nouveau test de dépistage du cancer colorectal.

Celui-ci mesure l’hémoglobine - comme le test de dépistage actuel - mais aussi deux protéines.

Ainsi, il pourrait permettre de détecter la maladie à un stade plus précoce.

Un nouveau test de dépistage, qui permet de détecter le cancer colorectal à un stade plus précoce, c’est ce que proposent des chercheurs de l'Institut néerlandais du cancer, de l'Amsterdam UMC et d'Erasmus MC, dans une récente étude publiée dans la revue The Lancet Oncology.

Un nouveau test de dépistage qui mesure l’hémoglobine et deux protéines

En France, tous les deux ans, les français âgés de 50 à 74 ans sont invités à faire un test de dépistage du cancer colorectal, dans le cadre du programme national de dépistage. Selon l’Assurance maladie, “ce test repose sur la détection dans les selles de sang non visible à l’œil nu (hémoglobine constituant des globules rouges) grâce à l’utilisation d’anticorps”.

Le test de dépistage actuel du cancer colorectal fonctionne mais "il peut être amélioré", indique Gerrit Meijer, chercheur principal de l’étude, dans un communiqué. "Nous voulons pouvoir détecter les tumeurs avant qu'elles ne deviennent invasives.”

Le nouveau test de dépistage, appelé multitargetFIT (mtFIT), mesure l’hémoglobine ainsi que deux protéines, dans les échantillons de selles des patients. Dans leurs travaux, les chercheurs ont comparé les résultats obtenus avec le test actuel (qui ne mesure que l’hémoglobine) et avec le mtFIT auprès de plus de 13.000 participants au programme national de dépistage des Pays-Bas.

Ainsi, le test actuel a permis de détecter des anomalies chez 159 personnes, contre 299 avec le mtFIT. Et, plus important encore, parmi celles-ci, 114 de haut risque ont été dépistées avec le test actuel, contre 216 avec le nouveau.

Dépister le cancer colorectal de façon plus précoce

"Le nouveau test permet de détecter plus efficacement les signes précoces du cancer, explique Gerrit Meijer. Ce test pourrait réduire le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal et la mortalité qui en résulte."

Pour l’instant, le mtFIT ne peut pas remplacer le test actuel. “La prochaine étape cruciale consiste à produire le test à l'échelle industrielle conformément aux directives européennes en matière de tests de diagnostic”, conclut Gerrit Meijer.

Un nouveau test qui pourrait donc sauver des vies. Chaque année, plus de 47.000 personnes sont touchées par un cancer colorectal en France, d’après le Panorama des cancers en France - édition 2023. Cette maladie est aussi responsable de 17.000 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, ce cancer peut être guéri dans neuf cas sur dix.