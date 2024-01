Cancer colorectal : un vaccin d'ici deux ans ?

L'ESSENTIEL Un vaccin contre le cancer colorectal sera prochainement testé.

En ciblant les cellules immunitaires, il permet d'éviter la chirurgie et de prévenir les récidives.

Le vaccin pourrait être disponible d'ici deux ans.

Plus de 47.000 personnes sont touchées par le cancer colorectal chaque année en France, d’après des chiffres de l’Institut National du Cancer. Des travaux scientifiques en cours pourraient bouleverser leur prise en charge. La Royal Surrey Foundation Trust, de la NHS, le service de santé britannique, va prochainement tester un vaccin contre le cancer colorectal, destiné aux patients récemment diagnostiqués. Si les résultats sont positifs, le sérum pourrait être disponible d'ici à deux ans.

Cancer colorectal : un vaccin pour éviter la chirurgie

"Le vaccin sera utilisé pour traiter les patients avant la chirurgie, dans l'espoir qu'il provoquera l'attaque du cancer par l'organisme, précisent les scientifiques britanniques dans un communiqué. Cela signifierait que toute chirurgie serait moins invasive." Les chercheurs espèrent même que la vaccination permettra d’éviter un retrait de la tumeur par opération chirurgicale. Pour le Dr Tony Dhillon, oncologue et directeur de cet essai, le sérum pourrait avoir un effet radical sur la maladie : "Nous pensons que chez beaucoup de ces patients, le vaccin éliminera complètement le cancer."

Dans le communiqué, les auteurs ajoutent que le produit pourrait aussi avoir des effets positifs sur le risque de récidive en aidant le système immunitaire à réagir en cas de rechute. Son action repose sur l’acivation des cellules immunitaires, les lymphocytes T et B. Il est fabriqué par la société de biotechnologie Imugene, spécialisée dans l’utilisation de l’immunité en oncologie.

Vaccin contre le cancer colorectal : comment sera réalisé l'essai ?

L’essai sera géré par des chercheurs de l’université de Southampton au Royaume-Uni et une équipe de scientifiques australiens, de l’hôpital Queen Elizabeth à Adelaïde. Les participants seront des personnes atteintes d’un cancer colorectal de stade 2 ou 3, soit avant la propagation de la maladie dans le corps. Au total, 44 patients participeront à cet essai sur 18 mois : tous subiront une endoscopie, puis un prélèvement d’échantillon de tissu, pour vérifier leur éligibilité à l’essai. Le vaccin sera ensuite administré en trois doses à deux semaines d’intervalle. Après l’essai, le sérum pourrait être testé dans une plus vaste étude ou autorisé à l’administration. "Il s'agit du premier vaccin thérapeutique contre un cancer gastro-intestinal et nous avons de grands espoirs qu'il connaîtra un grand succès", avance Dr Tony Dhillon.