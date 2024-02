Micro-pauses au travail : pourquoi on devrait en faire

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les "micro-pauses" pourraient briser le cycle de fatigue et de blessures sur le lieu de travail.

Il serait recommandé de faire une minute de pause toutes les 10 minutes.

Simplement se reposer ou faire des étirements pendant cette minute de pause sont aussi efficaces l'un que l'autre.

Dans les métiers manuels comme la manutention, un levage inapproprié ou un effort excessif pendant le travail sont l'une des principales causes de troubles musculo-squelettiques. L'université d'Alberta pourrait avoir une solution pour réduire ces maladies qui touchent les articulations, les muscles ou encore les tendons. Il faudrait faire de courtes pauses d'une minute toutes les 10 minutes pour réduire la fatigue physique et les risques de blessures au sein de l'entreprise.

Troubles musculo-squelettiques : se reposer 1 min toutes les 10 min réduit les blessures

Pour cette étude, la chercheuse Karla Beltran a mesuré la fatigue des participants dans un laboratoire en leur faisant déplacer des cartons tout en suivant leur activité musculaire et leurs mouvements à l'aide de capteurs corporels. Les volontaires étaient divisés en trois groupes : ceux qui effectuaient la tâche sans pause, ceux qui se reposaient une minute toutes les 10 minutes et ceux qui s'étiraient en suivant la même fréquence.

"Nous avons observé une réduction significative de la fatigue musculaire entre les différents horaires travail-repos", précise l'auteure de l'article, paru dans la revue Sensors. "Prendre de petites pauses pendant un service peut réduire considérablement la fatigue musculaire et potentiellement réduire le risque de troubles musculo-squelettiques liés au travail sans affecter négativement la productivité."

Elle ajoute qu'en termes de récupération, il n'y avait pas de différence entre les micro-pauses à base d'étirements ou de simple repos. Les deux méthodes étaient aussi efficaces.

Micro-pauses : il faudrait les promouvoir au sein des entreprises

Face aux résultats obtenus, la chercheuse recommande de promouvoir les micro-pauses au sein des entreprises pour limiter la fatigue des salariés et les blessures. L'étude suggère que de légères modifications sur le lieu de travail — que ce soit sur un chantier de construction, dans une usine ou dans un entrepôt — peuvent être facilement mises en œuvre sans frais pour l'employeur.



"Il s'agit simplement de parler à votre employeur et d'apporter un petit changement à la culture de votre entreprise", assure Karla Beltran dans un communiqué. "Plus ils commenceront à le faire, plus tout le monde finira par voir les résultats."