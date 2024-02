Dengue : une épidémie frappe le Brésil en plein Carnaval de Rio

L'ESSENTIEL Rio de Janeiro est en état d’urgence à cause d’une épidémie de dengue.

En janvier 2024, plus de 11.200 cas de dengue ont été recensés dans la ville.

Au niveau national, 365.000 cas de dengue ont été enregistrés, soit quatre fois plus qu'au cours de la même période en 2023.

La situation sanitaire contraste avec les festivités du Carnaval, qui ont débuté ce vendredi 9 février. En effet, la ville de Rio de Janeiro est en état d’urgence à cause d’une épidémie de dengue.

L’épidémie de dengue liée aux fortes chaleurs

En janvier 2024, plus de 11.200 cas de dengue ont été recensés dans la ville, selon l’observatoire épidémiologique de la municipalité. "Nous avons déjà enregistré près de la moitié des cas de toute l'année précédente, ce qui suscite une vive inquiétude", indique Daniel Soranz, le secrétaire municipal à la Santé de Rio, à CNN Brasil. Sur la même période, 362 personnes ont été hospitalisées à Rio à cause de cette maladie.

Le virus de la dengue est transmis par des moustiques du genre Aedes. Selon les autorités, la montée de cette épidémie serait liée aux températures. "Une chaleur record et des précipitations supérieures à la moyenne depuis l'année dernière ont augmenté les foyers de transmission par les moustiques", indique Nísia Trindade, la ministre brésilienne de la Santé, dans un communiqué.

Les symptômes de la dengue sont une forte fièvre, des céphalées intenses, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et articulaires, un gonflement des ganglions et des éruptions cutanées. “Chez certains patients, pour des raisons mal élucidées, le tableau clinique de la maladie peut évoluer vers une dengue 'sévère'”, selon l’Institut Pasteur.

Pour endiguer l’épidémie, la ville de Rio de Janeiro a ouvert dix centres de soin et un centre d'urgence a été mis en place par le ministère de la Santé pour coordonner les opérations. "C'est le moment d'intensifier les soins et la prévention. Il est temps que tout le Brésil s'unisse contre la dengue", assure Nísia Trindade.

L’État d’urgence dans trois États brésiliens

Au niveau national, l’inquiétude est aussi présente car en ce début d’année, déjà 365.000 cas de dengue ont été enregistrés, soit quatre fois plus qu'au cours de la même période en 2023. Quarante décès ont aussi été confirmés. D’ailleurs, Rio n’est pas le seul État à avoir déclaré l’état d’urgence. Deux autres, le Minas Gerais - deuxième État le plus peuplé - et le District fédéral l’avaient déjà faits.

Une campagne de vaccination va être mise en place dans tout le pays avec pour objectif de vacciner 3,2 millions de personnes en 2024. Mais la ministre de la Santé, Nísia Trindade, prévient qu’elle “se fera progressivement, étant donné le nombre limité de doses produites par le laboratoire de fabrication”.